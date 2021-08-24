Uzmanlardan önemli uyarı... Bu besini tüketirken dikkat!

Bazı besinler sağlıklı olmasına rağmen fazla tüketildiğinde adeta zehire dönüşüyor. Sağlığa faydalarıyla bilinen tereyağını neredeyse tüm yemeklerde bazen de kahvaltıda kullanırız. Uzmanların açıklamalarına göre tereyağının fazla tüketilmesi diyabet gibi kronik hastalıkları tetikliyor aynı zamanda kalp hastalıklarına neden oluyor. Peki, günlük hayatta tükettiğimiz hangi besinlerin fazlası zarar? İşte fazla tüketildiğinde bağışıklığı zayıflatan ve hastalıkları tetikleyen besinler...

Sağlıklı olduğunu düşündüğümüz yiyecekleri tüketirken bazen aşırıya kaçabiliyoruz. Ancak porsiyon sınırı ve kalori hesabı yapmadan yediğimiz bu besinler kilo ve hastalık olarak bize geri dönebiliyor.

Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için veya can sıkıntısından yenilen atıştırmalıklar, gizli düşmanlar haline gelebiliyor. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu.

Kuru bakliyatlar: Fasulye, mercimek, nohut, en çok tüketilen bakliyatlardır. Posa değeri yüksek ve sağlığa oldukça faydalı bir aile olan bakliyatlar, en önemli bitkisel protein kaynağı sınıfında yer alırlar ve hayvansal proteinlerin içerdiği kolesterolü içermezler.

100 gram kuru baklagil yaklaşık olarak; 25 gram protein, 5 gram lif, 1,5 gram yağ içerir. Kalsiyum, demir, B12 vitamini dışındaki B grubu vitaminleri, E vitamini ve bakır içerikleri de yüksek olan baklagiller haftada en az 2 kez tüketilmelidir.