Yapılan bir araştırma, antosiyanin gibi bazı spesifik bileşikleri incelemek için, tek tek meyvelerin sağlıklı özelliklerine odaklanmaya başladı. Bir uzmana göre, bir meyve kan dolaşımını şaşırtıcı bir şekilde %45 oranında artırarak ömrü uzatabilir.

Kişinin uzun bir yaşam sürme şansını belirleyen çok sayıda faktör vardır , ancak iyi bir beslenme sisteminin önemi ne kadar vurgulansa azdır. Meyve ve sebzeler, yüksek konsantrasyonlarda antioksidanlar sayesinde uzun ömürlülüğü artırmaya özellikle meyillidir.

Bir çalışmada, araştırmacılar frenk üzümünün önemli niteliklerini ve bunların arter sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı. Egzersiz Fizyolojisi Profesörü Mark Willems'e göre, bir haftalık alım bile genel kan dolaşımı için ikna edici sonuçlar sunabilir ve vücudun saatini 10 yıl geriye döndürmeye yardımcı olabilir.

Profesör Willems, 2013'ten beri Yeni Zelanda frenk üzümü antosiyaninini inceliyor ve sağlıklı dolaşımın, hayati organların en iyi işlevini korumak için uzun ömürlülüğün anahtarı olduğuna dair kanıtları sağladığını belirtti.

Chichester Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, frenk üzümünün kardiyovasküler sağlık için ikna edici faydaları konusunda büyük bir atılım yaptı.