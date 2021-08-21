Vejetaryenlik türleri her gün artıyor

Vejetaryenleri sınıflandırmak artık o kadar kolay değil. Son 5-10 yılda çok çeşitli vejetaryen beslenme tarzının ortaya çıktığını açıkça söyleyebilirim. Tüm beslenme stillerini özetleyecek olursam, 13 tip farklı grubun olduğunu da belirtmeliyim.

Vejetaryenler, hiç hayvansal besin tüketmeyen kişiler olarak tanımlanırken, günümüzde daha geniş ve ayrıntılı tanımlamalar yapılmaktadır. Vejetaryen sınıflaması tüketilen hayvansal ürün türüne göre değişim gösterebilmektedir. Bazı kişiler sadece kırmızı et tüketmezken bazı kişiler kırmızı etin yanı sıra yumurta tüketmeyip, süt ve ürünlerine sıcak bakıp yiyebilmektedir. besinleri yiyip yemediğini sizlere açıklamak isterim.

Veya yumurta tüketimi olup süt ve ürünlerini tercih etmeyen vejetaryenler de mevcuttur. Bu nedenle vejetaryenleri sınıflamak artık o kadar kolay değildir. Son 5-10 yılda çok çeşitli vejetaryen beslenme tarzının ortaya çıktığını açıkça söyleyebilirim. Tüm vejetaryen beslenme stillerini özetleyecek olursam 13 tip farklı grubun olduğunu da belirtmeliyim. Bu grup vejetaryenlerin ne olduğunu ve hangi

BİLİŞSEL VEJETARYENLİK: Kişilerin kendilerini vejetaryen ya da semi vejetaryen olarak adlandırmadığı, beslenme planları içerisinde kırmızı et ürünleri tüketiminin düşük olduğu gruptur.

ETİK VEJETARYENLİK: Bu grupta yer alan kişiler vejetaryenliği sağlık nedenlerinden dolayı değil, dünyadaki ölüm ve zulmü en aza indirgemek amacıyla seçmişlerdir.