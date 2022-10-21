Virüs bulaşmış hücreleri yok ediyor! Sağlıklı bir ömrün sırrı bu besinde...

Bazı vitaminler, özellikle kış aylarında sık hastalanan kişiler için adeta ilaç gibi koruyuculuk sağlıyor. Vitaminler ve mineraller, insan vücudu için hayati besinlerdir. Mevsimler değiştikçe, vitaminler hastalıklara karşı korumak için vücuda gerekli desteği vermeye çalışır. Özellikle kış aylarında vücut direncini artırmak için hangi vitaminlerin alınması gerektiğin bilmek gerekiyor. Peki, hangi vitaminler ve besinler virüs bulaşmış hücreleri yok ediyor? İşte vücudu baştan sona yenileyen mucizevi besinler...