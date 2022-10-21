Virüs bulaşmış hücreleri yok ediyor! Sağlıklı bir ömrün sırrı bu besinde...

Vitaminler, suda çözünen ve yağda çözünenler olarak ikiye ayrılır. A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir ve bu nedenle karaciğerle yağ dokularında depolanma riskleri vardır. Bu nedenle aşırı tüketilmemesi gerekir.

C vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, biotin, folat ve B12 ve 7 dahil sekiz B vitamini gibi suda çözünen vitaminlerdir. Vücut dokusunda kolayca emilebilirler ve yağda çözünen vitaminlerden daha hızlı metabolize edilirler.

Bu nedenle, vitamin takviyesi alırken mutlaka bir uzmana danışmak gerekir. Özellikle kış aylarında eksikliğinin hastalıklara yol açabildiği bazı vitaminler vardır.