Roza Galeri Roza Sağlık Virüs bulaşmış hücreleri yok ediyor! Sağlıklı bir ömrün sırrı bu besinde...

Virüs bulaşmış hücreleri yok ediyor! Sağlıklı bir ömrün sırrı bu besinde...

Bazı vitaminler, özellikle kış aylarında sık hastalanan kişiler için adeta ilaç gibi koruyuculuk sağlıyor. Vitaminler ve mineraller, insan vücudu için hayati besinlerdir. Mevsimler değiştikçe, vitaminler hastalıklara karşı korumak için vücuda gerekli desteği vermeye çalışır. Özellikle kış aylarında vücut direncini artırmak için hangi vitaminlerin alınması gerektiğin bilmek gerekiyor. Peki, hangi vitaminler ve besinler virüs bulaşmış hücreleri yok ediyor? İşte vücudu baştan sona yenileyen mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 21.10.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 09:19
Virüs bulaşmış hücreleri yok ediyor! Sağlıklı bir ömrün sırrı bu besinde...

Vitaminler, suda çözünen ve yağda çözünenler olarak ikiye ayrılır. A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir ve bu nedenle karaciğerle yağ dokularında depolanma riskleri vardır. Bu nedenle aşırı tüketilmemesi gerekir.

C vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, biotin, folat ve B12 ve 7 dahil sekiz B vitamini gibi suda çözünen vitaminlerdir. Vücut dokusunda kolayca emilebilirler ve yağda çözünen vitaminlerden daha hızlı metabolize edilirler.

Bu nedenle, vitamin takviyesi alırken mutlaka bir uzmana danışmak gerekir. Özellikle kış aylarında eksikliğinin hastalıklara yol açabildiği bazı vitaminler vardır.

Virüs bulaşmış hücreleri yok ediyor! Sağlıklı bir ömrün sırrı bu besinde...

D VİTAMİNİ

D vitamini, güneşe maruz kalmaya tepki olarak vücut tarafından üretilir. Bu nedenle D vitamini eksikliği kış aylarında daha sık ortaya çıkar. Beslenme uzmanları tarafından önemine dikkat çekilen D vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişine ve inflamatua yanıt mekanizmalarına katkıda bulunur.

D vitamini aynı zamanda, kalsiyum ve fosfor emilimini artırarak kemik ve kas sağlığını koruyor. D vitamini, virüs bulaşmış hücreleri hedef alarak yok eden T hücrelerinin sayısını artırması nedeniyle bağışıklığı güçlendiriyor.

Virüs bulaşmış hücreleri yok ediyor! Sağlıklı bir ömrün sırrı bu besinde...

Düşük D vitamini seviyesi, birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Bu sağlık sorunları arasında, raşitizm, osteomalazi, düşme ve zayıf kas gücü gibi zayıf kas-iskelet sistemi hastalıkları yer alıyor.

D vitamini eksikliği belirtileri arasında şunlar yer alıyor;

  • Yorgunluk
  • Kemik ağrısı
  • Kramplar
  • Anksiyete
  • Depresyon

D vitamini, güneş ışığının yanı sıra, yağlı balık, kırmızı et, karaciğer, yumurta sarısı ve tahıllar gibi güçlendirilmiş gıdalarda bulunuyor.

Virüs bulaşmış hücreleri yok ediyor! Sağlıklı bir ömrün sırrı bu besinde...

B12 VİTAMİNİ

B12 vitamini, enerji seviyesi ve ruh hali artışı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. B12 vitamininin halsizliği ve mutsuzluğu almasının nedeni, mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretiminde hayati rol oynamasıdır. Kış aylarında uyuşuk, halsiz ve depresif hissediyorsanız mutlaka B12 seviyenize baktırmalı ve bir uzmandan destek almalısınız.

B12 vitamini bulunan besinler;

  • Et
  • Balık
  • Peynir
  • Süt ve süt ürünleri
Virüs bulaşmış hücreleri yok ediyor! Sağlıklı bir ömrün sırrı bu besinde...

A VİTAMİNİ:

Kış soğuklarını sağlıklı geçirebilmek için önemli olan bir diğer vitamin, A vitaminidir. A vitaminin eksik olması, göz ve solunum yollarını istila eden patojen riskini artırabilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA