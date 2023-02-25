Vücudu formatlayan karışım! Zararlı bakterilerden arındırıyor, hastalıklara karşı kalkan oluyor...

Bağışıklık sistemi, çeşitli hücre ve proteinlerin karşılıklı etkileşimi ile vücudu, mikroplara karşı koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Güçlü bir bağışıklık, hastalıklara karşı korumada büyük bir rol üstlenir. Özellikle gün içerisinde tükettiğimiz yiyecek ve içecekler bağışıklığı güçlü tutma konusunda fazlasıyla önemlidir. Peki güçlü bir bağışıklık için neler tüketmek gerekiyor? Şimdi sizlere bahsedeceğimiz çay, bağışıklığınızı çelik gibi yapıyor, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı kalkan oluyor. İşte vücudu formatlayan mucizevi karışım…