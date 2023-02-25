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Vücudu formatlayan karışım! Zararlı bakterilerden arındırıyor, hastalıklara karşı kalkan oluyor...

Bağışıklık sistemi, çeşitli hücre ve proteinlerin karşılıklı etkileşimi ile vücudu, mikroplara karşı koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Güçlü bir bağışıklık, hastalıklara karşı korumada büyük bir rol üstlenir. Özellikle gün içerisinde tükettiğimiz yiyecek ve içecekler bağışıklığı güçlü tutma konusunda fazlasıyla önemlidir. Peki güçlü bir bağışıklık için neler tüketmek gerekiyor? Şimdi sizlere bahsedeceğimiz çay, bağışıklığınızı çelik gibi yapıyor, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı kalkan oluyor. İşte vücudu formatlayan mucizevi karışım…

Giriş Tarihi: 25.02.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 13:59
Vücudu formatlayan karışım! Zararlı bakterilerden arındırıyor, hastalıklara karşı kalkan oluyor...

Hastalıklara karşı korunmak için, sağlıklı ve dengeli beslenmek oldukça önemli. Özellikle de protein ve vitaminlerle dolu besinler tercih etmek, bağışıklık sistemini güçlendirmede büyük rol sahibi. Ihlamur da hastalıklara karşı etkili bir koruma sağlayan içecekler arasında. Öyleyse gelin bu çayın faydalarının neler olduğuna birlikte bakalım.

Vücudu formatlayan karışım! Zararlı bakterilerden arındırıyor, hastalıklara karşı kalkan oluyor...

DOĞAL TIPTA FAZLASIYLA KULLANILIYORDU

Bir fincan sıcak çay, hem zihinsel hem de fiziksel rahatlamaya yardımcı olur. Ihlamurun içerisinde bulunan vitaminler, antioksidanlar ve uçucu yağlar sağlığa fazlasıyla yarar sağlayabilir. Özellikle doğal tıpta birçok hastalığa karşı çare olan bu bitki, idrar söktürücü ve ateş düşürücü özelliği ile bilinmektedir. Ayrıca ıhlamur, kaygıları gidermeye büyük ölçüde fayda sağlayabilir.

Vücudu formatlayan karışım! Zararlı bakterilerden arındırıyor, hastalıklara karşı kalkan oluyor...

IHLAMUR TARİFİ:

  • 1 çay kaşığı bal
  • Ihlamur
  • Limon
  • Zencefil

Bir cezvenin içerisine bir bardak su ekleyin. Su kaynadıktan sonra ıhlamur yapraklarını içerisine atın ve biraz demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra bir bardağa süzerek ekleyin. Sonra birkaç damla limon sıkın ve 1 çay kaşığı balı ekleyin. Son olarak ise rendelenmiş zencefili karışımın içerisine ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra çayı afiyetle tüketebilirsiniz.

UYARI: Bu karışımı tüketmeden önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı doktorunuza danışın. Hamile veya emziren kadınlar ve kalp hastalığı olan kişiler de ıhlamur tüketiminde doktor onayı almalıdır.

Vücudu formatlayan karışım! Zararlı bakterilerden arındırıyor, hastalıklara karşı kalkan oluyor...

IHLAMUR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

  • Migren (baş ağrıları)
  • Uykusuzluk
  • Aşırı kanama
  • İdrar kaçırma
  • Romatizma
  • Öksürük
  • Bronşit
Vücudu formatlayan karışım! Zararlı bakterilerden arındırıyor, hastalıklara karşı kalkan oluyor...

IHLAMURUN VÜCUDA OLAN DİĞER FAYDALARI

KAS EKLEM AĞRILARINI HAFİFLETİR

Antioksidanlarla dolu olan ıhlamur, kalp ve kardiyovasküler sistemi iltihaplanmalara karşı koruyabilir. Aynı zamanda kas ve eklem spazmlarını yok edebilir.

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