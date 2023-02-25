Vücudu formatlayan karışım! Zararlı bakterilerden arındırıyor, hastalıklara karşı kalkan oluyor...

IHLAMUR TARİFİ:

1 çay kaşığı bal

Ihlamur

Limon

Zencefil

Bir cezvenin içerisine bir bardak su ekleyin. Su kaynadıktan sonra ıhlamur yapraklarını içerisine atın ve biraz demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra bir bardağa süzerek ekleyin. Sonra birkaç damla limon sıkın ve 1 çay kaşığı balı ekleyin. Son olarak ise rendelenmiş zencefili karışımın içerisine ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra çayı afiyetle tüketebilirsiniz.

UYARI: Bu karışımı tüketmeden önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı doktorunuza danışın. Hamile veya emziren kadınlar ve kalp hastalığı olan kişiler de ıhlamur tüketiminde doktor onayı almalıdır.