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Vücudu iltihap deposuna dönüştürüyor! Yerken bir kez daha düşünmeniz gereken 6 besin...

Kronik inflamasyon sonucunda ortaya çıkan artrit sorunu, dünyanın büyük bölümünü etkileyen önemli sağlık sorunlarından biri. Türüne bağlı olarak bu inflamasyon (iltihaplanma) eklemlerde, kemiklerde artrite neden oluyor. Hatta yaşamları boyunca erkeklerin %40'ına ve kadınların %47'sine osteoartrit teşhisi konulabilir. Bu kadar yaygın olan bir rahatsızlıktan korunmak için ise asla tüketmemeniz gereken bazı besinler bulunuyor. İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 16:16
Vücudu iltihap deposuna dönüştürüyor! Yerken bir kez daha düşünmeniz gereken 6 besin...

Romatoid artrit (RA), psoriatik artrit ve gut en yaygın olan diğer üç tür. Araştırmalar, belirli yiyecek ve içeceklerin ortadan kaldırılması gibi diyet müdahalelerinin, artrit rahatsızlığın şiddetini azaltabileceğini ve ayrıca genel yaşam kalitelerini iyileştirebileceğini göstermektedir. İşte artritiniz varsa kaçınmanız gereken 6 yiyecek ve içecek...

Vücudu iltihap deposuna dönüştürüyor! Yerken bir kez daha düşünmeniz gereken 6 besin...

YÜKSEK İŞLENMİŞ YİYECEKLER

Fast food, kahvaltılık gevrek ve unlu mamuller gibi ultra işlenmiş ürünler, tipik olarak rafine tahıllar, ilave şeker, koruyucular ve diğer potansiyel olarak inflamatuar bileşenler bakımından yüksektir ve bunların tümü artrit semptomlarını kötüleştirebilir. Araştırmalar, ağır işlenmiş gıdalar açısından zengin Batı diyetlerinin, iltihaplanma ve obezite gibi risk faktörlerine katkıda bulunarak romatoid artrit riskinizi artırabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, işlenmiş gıdalar genel sağlığınızı kötüleştirebilir ve diğer hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.

Vücudu iltihap deposuna dönüştürüyor! Yerken bir kez daha düşünmeniz gereken 6 besin...

İŞLENMİŞ KIRMIZI ET

Bazı araştırmalar, kırmızı ve işlenmiş eti, artrit semptomlarını artırabilecek iltihaplanmayla ilişkendiriyor. Örneğin, işlenmiş ve kırmızı et ağırlıklı diyetler, interlökin-6 (IL-6), C-reaktif protein (CRP) ve homosistein gibi yüksek düzeyde inflamatuar belirtileri gösteriyor. Yukarıda bahsedilen RA'lı 217 kişide yapılan çalışma, kırmızı etin yaygın olarak RA semptomlarını kötüleştirdiğini de buldu. Ek olarak, 25.630 kişide yapılan bir araştırma, yüksek kırmızı et alımının inflamatuar artrit için bir risk faktörü olabileceğini belirledi. Ayrıca araştırmalar, bu durumun aksine, kırmızı eti listeden çıkaran bitki bazlı diyetlerin artrit semptomlarını iyileştirdiği gösterdi.

Vücudu iltihap deposuna dönüştürüyor! Yerken bir kez daha düşünmeniz gereken 6 besin...

TUZ ORANI YÜKSEK YİYECEKLER

Artritli kişiler için tuzu azaltmak iyi bir seçim olabilir. Tuz oranı yüksek yiyecekler arasında karides, konserve çorba, pizza, belirli peynirler, işlenmiş etler ve çok sayıda işlenmiş ürün bulunur. Yapılan çalışmalar, yüksek tuzlu diyetle beslenen farelerde artritin normal tuz seviyeleri içeren bir diyette olanlara göre daha şiddetli olduğunu buldu.

Vücudu iltihap deposuna dönüştürüyor! Yerken bir kez daha düşünmeniz gereken 6 besin...

BAZI BİTKİSEL YAĞLAR

Omega-6 yağları yüksek ve omega-3 yağları düşük diyetler osteoartrit ve romatoid artrit semptomlarını kötüleştirebilir. Bu yağlar sağlık için gereklidir. Bununla birlikte, çoğu Batı diyetinde omega-6'ların omega-3'lere dengesiz oranı iltihabı artırabilir. Bitkisel yağlar gibi omega-6 yağları yüksek gıdaların alımını azaltmak, yağlı balık gibi omega-3 açısından zengin gıdaların alımını artırmak artrit semptomlarını iyileştirebilir.

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