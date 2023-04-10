Roza
Galeri
Roza Sağlık
Vücudu iltihap deposuna dönüştürüyor! Yerken bir kez daha düşünmeniz gereken 6 besin...
Vücudu iltihap deposuna dönüştürüyor! Yerken bir kez daha düşünmeniz gereken 6 besin...
Kronik inflamasyon sonucunda ortaya çıkan artrit sorunu, dünyanın büyük bölümünü etkileyen önemli sağlık sorunlarından biri. Türüne bağlı olarak bu inflamasyon (iltihaplanma) eklemlerde, kemiklerde artrite neden oluyor. Hatta yaşamları boyunca erkeklerin %40'ına ve kadınların %47'sine osteoartrit teşhisi konulabilir. Bu kadar yaygın olan bir rahatsızlıktan korunmak için ise asla tüketmemeniz gereken bazı besinler bulunuyor. İşte o besinler...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 16:14
Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 16:16