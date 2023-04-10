Vücudu iltihap deposuna dönüştürüyor! Yerken bir kez daha düşünmeniz gereken 6 besin...

İŞLENMİŞ KIRMIZI ET

Bazı araştırmalar, kırmızı ve işlenmiş eti, artrit semptomlarını artırabilecek iltihaplanmayla ilişkendiriyor. Örneğin, işlenmiş ve kırmızı et ağırlıklı diyetler, interlökin-6 (IL-6), C-reaktif protein (CRP) ve homosistein gibi yüksek düzeyde inflamatuar belirtileri gösteriyor. Yukarıda bahsedilen RA'lı 217 kişide yapılan çalışma, kırmızı etin yaygın olarak RA semptomlarını kötüleştirdiğini de buldu. Ek olarak, 25.630 kişide yapılan bir araştırma, yüksek kırmızı et alımının inflamatuar artrit için bir risk faktörü olabileceğini belirledi. Ayrıca araştırmalar, bu durumun aksine, kırmızı eti listeden çıkaran bitki bazlı diyetlerin artrit semptomlarını iyileştirdiği gösterdi.