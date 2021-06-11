Vücudunuzu yenileyecek mucizevi bitki çayları! Günde sadece bir bardak içerseniz...

Her bitkinin kendine özgü yapısı, farklı rahatsızlıklarda rahatlatıcı bir etkiye sahip oluyor. Sindirim sistemi rahatsızlıklarından regl döneminde yaşadığınız ağrılara kadar oldukça farklı noktalarda etki eden bu bitki çaylarını kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI

Uykusuzluk ve regl sancılarından muzdarip kişiler için en etkili çaylardan biri olan papatya çayı, kurutulmuş papatyalardan hazırlanıyor. Tüm dünyada en çok tüketilen bitki çaylarından biri olmasının sebebi, aynı zamanda stresle baş etme konusunda da oldukça etkili olması. Ayrıca kan şekerini kontrolü, sindirim sisteminin düzenlenmesi ve kansere karşı koruyucu etkisi ile en çok tercih edilen çaylardan biri haline geliyor. Demleme yöntemi ile hazırlayabileceğiniz bu çayı, günde 1 fincan tüketebilirsiniz.