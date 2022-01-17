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Vücutta hastalık bırakmıyor! Bu besin doğal antibiyotik gibi...

Bazı besinler içerdiği besin değerleri sayesinde hastalıklara kalkan oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalıklara yakalanma riskini azaltan bu besinler 'doğal antibiyotik' olarak biliniyor. Doğal antibiyotik görevi gören besinleri sıralayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir. Bağışıklık sisteminizi doğal besinlerle güçlendirmeniz mümkün" dedi.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 08:39
Vücutta hastalık bırakmıyor! Bu besin doğal antibiyotik gibi...

SARIMSAK, SOĞAN

Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor.

Vücutta hastalık bırakmıyor! Bu besin doğal antibiyotik gibi...

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı.

Vücutta hastalık bırakmıyor! Bu besin doğal antibiyotik gibi...

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

Vücutta hastalık bırakmıyor! Bu besin doğal antibiyotik gibi...

KEFİR

Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.

Vücutta hastalık bırakmıyor! Bu besin doğal antibiyotik gibi...

Kefir, gribal enfeksiyonlara karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı oluyor.

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