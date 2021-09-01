Vücutta ödem bırakmıyor! İşte süper gıdalar...

İnsanlar gün içinde daha hafif bir vücuda sahip olmak isteyebilir. Özellikle psikolojik olarak hafif ve rahat hissedebilmek hem sağlık açısından hem de motivasyon kaynağı açısından iyi gelmektedir. Bazı besinler vücutta bulunan ödemi ve şişliği atıp, bu hafifliğin sağlanmasına yarıyor. Salatalık, su ve yoğurt bu besinler arasında yer almaktadır. İşte vücuttaki ödemi doğal yolla atmanıza yardımcı olan mucizevi gıdalar...

Özellikle regl dönemi, menopoz, fazla kilo, yetersiz su içmek, fazla karbonhidrat tüketimi ve aşırı egzersiz ödemin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Sağlık sorunlarını ciddi bir şekilde etkileyen ödem aynı zamanda böbrek ve kalp yetmezliği gibi karaciğer hastalıkları ile tiroit bezi hastalıklarının da belirtisi olabileceği için mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor. Ödeminizi doğal yollar ile de atabilirsiniz. Bunun için ödem attırıcı besinleri bilmekte fayda var. İşte vücuttaki ödemi doğal yolla atmanıza yardımcı olacak besinler...

EV YOĞURDU Marketlerden satın almak yerine evde yaptığınız yoğurt, prebiyotik etkisiyle doğal bir ödem söktürücüdür. Özellikle şişkinliklerin yok olmasında büyük bir etkiye sahiptir.

SALATALIK İçerisinde bulunan beta karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar bulunduran salatalığın yaklaşık çoğu sudan oluşuyor. Salatalığı içtiğiniz suya ekleyip ve bekletmek antioksidan etkisini yükselterek ödem atmada yardımcı oluyor.

KAYISI Potasyum bakımından zengin olan kayısı, vücut sıvılarının dengesini korumada yardımcı olarak, ödeme karşı etkili oluyor. Günde 3-4 adet kayısı tüketmek vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırıyor.