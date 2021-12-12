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Vücutta yağ bırakmıyor! 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesi

Soğuk algınlığı, enfeksiyon ve hava kirliliği vücudumuzu gün içinde yorabiliyor. Kilo vermenin birçok yolu bulunsa da sağlıklı bir şekilde kilo vermek çok zor olabiliyor. Diyet yaparken sağlığınıza da dikkat etmeniz gerektiğini vurgulayan Selahattin Dönmez, 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesini sizlere sunuyor. Hangi gıdalar yağdan kilo vermek için etkili oluyor? İşte yağdan kilo vermenizi sağlayan mucizevi diyet ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakan besinler listesi...

Giriş Tarihi: 12.12.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 09:03 PAYLAŞ