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Vücutta yenilenmemiş hücre bırakmıyor! Bin derde deva, gençlik kaynağı: Her gün bir tane...

Latince adıyla Solanum lycopersicum! Biz onu domates olarak biliyoruz. Her ne kadar sebze olarak düşünsek de aslında bir meyve olan domates, 1800'lerden itibaren Anadolu'ya girdi. İlerleyen yıllarda sevilerek tüketilen bir besin haline gelen bu meyveyi, salatalardan ana yemeklere kadar yüzlerce tarifte kullanıyoruz. Aynı zamanda suyunun da büyük bir şifa kaynağı olan bu besin, tüm vücudu dengeliyor. İşte domates suyunun faydaları...

Giriş Tarihi: 08.04.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 08:32
Vücutta yenilenmemiş hücre bırakmıyor! Bin derde deva, gençlik kaynağı: Her gün bir tane...

Domatesler, kalp hastalığı ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı ile bağlantılı olan antioksidan likopenin ana besin kaynağıdır. Aynı zamanda harika bir C vitamini, potasyum, folat ve K vitamini kaynağıdır.

Vücutta yenilenmemiş hücre bırakmıyor! Bin derde deva, gençlik kaynağı: Her gün bir tane...

Genellikle olgunlaştığında kırmızı olan domatesler sarı, turuncu, yeşil ve mor gibi çeşitli renklerde olabilir. Dahası, farklı şekil ve tada sahip birçok domates alt türü mevcuttur.

Vücutta yenilenmemiş hücre bırakmıyor! Bin derde deva, gençlik kaynağı: Her gün bir tane...

BESLENME GERÇEKLERİ

Domateslerin su içeriği %95 civarındadır. Diğer %5'lik kısım ise esas olarak karbonhidrat ve liflerden oluşmaktadır. İşte küçük 100 gram çiğ domatesteki besinler:

Vücutta yenilenmemiş hücre bırakmıyor! Bin derde deva, gençlik kaynağı: Her gün bir tane...

Kalori: 18

Su: %95

Protein: 0.9 gram

Karbonhidrat: 3.9 gram

Şeker: 2.6 gram

Lif: 1.2 gram

Yağ: 0.2 gram

Bir bardağı tüm hücrelerin tümünü yenilemeye yetiyor! Doğal şifa kaynağı

Vücutta yenilenmemiş hücre bırakmıyor! Bin derde deva, gençlik kaynağı: Her gün bir tane...

KARBONHİDRATLAR

Karbonhidratlar, orta boy bir domates için 123 gram üzerinden bakıldığında 5 gramdan daha az karbonhidrat içerir ve çiğ domateslerin %4'ünü oluşturur.

Glikoz ve fruktoz gibi basit şekerler, karbonhidrat içeriğinin neredeyse %70'ini oluşturur.

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