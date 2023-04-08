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Vücutta yenilenmemiş hücre bırakmıyor! Bin derde deva, gençlik kaynağı: Her gün bir tane...
Vücutta yenilenmemiş hücre bırakmıyor! Bin derde deva, gençlik kaynağı: Her gün bir tane...
Latince adıyla Solanum lycopersicum! Biz onu domates olarak biliyoruz. Her ne kadar sebze olarak düşünsek de aslında bir meyve olan domates, 1800'lerden itibaren Anadolu'ya girdi. İlerleyen yıllarda sevilerek tüketilen bir besin haline gelen bu meyveyi, salatalardan ana yemeklere kadar yüzlerce tarifte kullanıyoruz. Aynı zamanda suyunun da büyük bir şifa kaynağı olan bu besin, tüm vücudu dengeliyor. İşte domates suyunun faydaları...
Giriş Tarihi: 08.04.2023 08:28
Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 08:32