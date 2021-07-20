Vücutta zehri yok eden tek besin!

Tahin, kavrulmuş, öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir tür susam özüdür. En çok humus, tahin pekmez gibi lezzetlerde kullanılması ile bilinen tahin, ülkemizin yanı sıra dünya çapında birçok yemekte, özellikle Akdeniz ve Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır.

Tahin, muhteşem lezzetinin yanı sıra sağlık için de büyük yararlara sahip. Sahip olduğu yağ içeriği, vitamin, mineral ve protein bakımından zengin olması, vücudun ihtiyaç duyduğu birçok bileşeni bir arada sunmasını sağlıyor. İşte tahinin faydaları…

YÜKSEK ORANDA BESLEYİCİ Tahin sağlıklı yağlar, vitaminler ve minerallerle doludur. Aslında, sadece 1 yemek kaşığı (15 gram), bazı besinler için günlük tüketilmesi gereken miktarın %10'undan fazlasını sağlar. Bir yemek kaşığı (15 gram) tahin şunları içerir: Kalori: 90 kalori

Protein: 3 gram

Yağ: 8 gram

Karbonhidrat: 3 gram

Lif: 1 gram

Tiamin: Günlük ihtiyacın %13'ü

B6 Vitamini: Günlük ihtiyacın %11'i

Fosfor: Günlük ihtiyacın%11 'i

Manganez: Günlük ihtiyacın%11'i Tahin, aynı zamanda her ikisi de kemik sağlığında hayati rol oynayan büyük bir fosfor ve manganez kaynağıdır. Ayrıca enerji üretimi için önemli olan tiamin (B1 vitamini) ve B6 vitamini bakımından da zengindir. Ek olarak, tahin içindeki yağın yaklaşık %50'si tekli doymamış yağ asitlerinden gelir. Bunlar anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve kronik hastalık riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİNDİR Tahin, vücudunuzdaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan ve hastalık riskinizi azaltabilen lignanlar adı verilen antioksidanlar içerir. Serbest radikaller kararsız bileşiklerdir. Vücudunuzda yüksek seviyelerde bulunduklarında dokulara zarar verebilir ve tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilirler. Tahin, bazı test tüpü ve hayvan çalışmalarında umut verici antioksidan potansiyeli gösteren bir bileşik olan lignan sesamin açısından özellikle yüksektir. Örneğin, kanser riskinizi azaltabilir ve karaciğerinizi serbest radikal hasarından koruyabilir. Bununla birlikte, bu etkileri tam olarak anlamak için insanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.