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Vücuttaki hormonların orkestra şefi! Eksikliği felce neden oluyor…

Hormonlar vücudumuz için hayati derecede önem taşımaktadır. Dengeli hormon seviyeleri genel sağlık için oldukça önemlidir. Vücuttaki sistemlerin doğru çalıştığından emin olmaktan ve birçok süreci kontrol etmekten sorumludurlar. Bunların arasında metabolizma büyüme, ruh halini dengeleme ve daha bir dizi işlev bulunmaktadır. Vücudumuzda ise bizi sağlıklı tutmak adına çalışan çok fazla hormon vardır, ancak özellikle bu hormon büyük önem taşımaktadır.

Giriş Tarihi: 22.08.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 08:46
Vücuttaki hormonların orkestra şefi! Eksikliği felce neden oluyor…

Vücudumuzun çok az ya da çok fazla hormon üretmesi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle tüketmeniz gereken belirli besinler bulunmaktadır.

Vücuttaki hormonların orkestra şefi! Eksikliği felce neden oluyor…

EN ÖNEMLİ HORMONLAR

İNSÜLİN

İnsülin pankreas tarafından üretilmektedir.

Vücuttaki hormonların orkestra şefi! Eksikliği felce neden oluyor…

Asıl görevi ise yediğiniz karbonhidratlarda bulunan şekeri ve glikozu dönüştürerek vücudun kullanmasını sağlamaktır.

Vücuttaki hormonların orkestra şefi! Eksikliği felce neden oluyor…

Aynı şekilde fazla olan glikozun karaciğerde depolanmasını da insülin hormonu sağlar.

Vücuttaki hormonların orkestra şefi! Eksikliği felce neden oluyor…

İnsülin kan şekerinin çok yüksek (hiperglisemi) veya çok düşük (hipoglisemi) olmasını engelleyen hormondur.

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