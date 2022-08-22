Vücuttaki hormonların orkestra şefi! Eksikliği felce neden oluyor…
Hormonlar vücudumuz için hayati derecede önem taşımaktadır. Dengeli hormon seviyeleri genel sağlık için oldukça önemlidir. Vücuttaki sistemlerin doğru çalıştığından emin olmaktan ve birçok süreci kontrol etmekten sorumludurlar. Bunların arasında metabolizma büyüme, ruh halini dengeleme ve daha bir dizi işlev bulunmaktadır. Vücudumuzda ise bizi sağlıklı tutmak adına çalışan çok fazla hormon vardır, ancak özellikle bu hormon büyük önem taşımaktadır.
Giriş Tarihi: 22.08.2022 08:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 08:46