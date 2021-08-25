Vücuttaki kirli kanın tamamını atıyor! İşte vücudu arındıran süper besin...

Faydaları saymakla bitmeyen kudret narı, kanı temizleyerek hastalık oluşumunu engelliyor. Yüksek oranda C vitamini içermesi nedeniyle özellikle mevsim geçişlerinde soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyan kudret narı, kandaki toksinleri attığı için kronik hastalıkların da önüne geçiyor. İşte kudret narının şifalı etkileri...

Kudret narı, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur.

KUDRET NARI Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsedelim. Kudret narı, kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir.

Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir.

Kudret narı, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz.