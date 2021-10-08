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Vücuttaki yağı kasa çeviren mucize besin! Kısa sürede kas oranını artırıyor

Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle zamanla vücutta oluşan sağlıksız yağlar, hastalıklara zemin hazırlar. Hem sağlıklı bir görünüm için hem de hastalıklardan korunmak için ideal kilonun korunması büyük önem taşıyor. Egzersizle birlikte tüketilecek bazı besinler, vücuttaki sağlıksız yağların yakımını kolaylaştırarak kas oranını artırıyor. Peki, hangi besinler kas oranını artırır? İşte kas oranını artıran besinler...

Giriş Tarihi: 08.10.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 09:28
Vücuttaki yağı kasa çeviren mucize besin! Kısa sürede kas oranını artırıyor

MUZ:

Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

Vücuttaki yağı kasa çeviren mucize besin! Kısa sürede kas oranını artırıyor

BALIK YAĞI:

Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

Vücuttaki yağı kasa çeviren mucize besin! Kısa sürede kas oranını artırıyor

ÇİKOLATALI SÜT:

Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.

Vücuttaki yağı kasa çeviren mucize besin! Kısa sürede kas oranını artırıyor

BADEM:

Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

Vücuttaki yağı kasa çeviren mucize besin! Kısa sürede kas oranını artırıyor

ISPANAK:

Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.

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