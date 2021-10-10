Vücuttaki yağı kasa çeviren süper besin! Kısa sürede kas oranını artırıyor

Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle zamanla vücutta oluşan sağlıksız yağlar, hastalıklara zemin hazırlar. Hem sağlıklı bir görünüm için hem de hastalıklardan korunmak için ideal kilonun korunması büyük önem taşıyor. Egzersizle birlikte tüketilecek bazı besinler, vücuttaki sağlıksız yağların yakımını kolaylaştırarak kas oranını artırıyor. Peki, hangi besinler kas oranını artırır? İşte kas oranını artıran besinler...
MUZ:
Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.
BALIK YAĞI:
Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.
ÇİKOLATALI SÜT:
Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.
BADEM:
Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.
ISPANAK:
Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.