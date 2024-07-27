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Vücuttaki zehri adeta akıtıyor! İltihabı kurutan "süper besin" keşfedildi: "Sabahları bir avuç..."

Minik birkaç meyvenin hayatınızı kökten değiştirebileceğini biliyor muydunuz? Muhteşem lezzeti, hafif ekşimsi - tatlı tadıyla tatlıların da vazgeçilmezi olan bir meyve, vücudunuzu baştan düzenleyebilecek kadar güçlü bir etki sunabilir. Nasıl mı? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 27.07.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 16:22
Vücuttaki zehri adeta akıtıyor! İltihabı kurutan süper besin keşfedildi: Sabahları bir avuç...

Adeta süper besin olarak nitelendirilen bir meyve, özellikle hem bağışıklık sistemi hem de organlar için mucizevi bir etki sunabilir. İşte ayrıntılar…

Vücuttaki zehri adeta akıtıyor! İltihabı kurutan süper besin keşfedildi: Sabahları bir avuç...

Süper besin statüsüne gelmiş olan böğürtlen, düzenli olarak tüketildiğinde vücudunuzda beklemediğiniz etkiler sunar.

Vücuttaki zehri adeta akıtıyor! İltihabı kurutan süper besin keşfedildi: Sabahları bir avuç...

Böğürtlen, lif , vitamin ve mineral sağlamasının yanı sıra , güçlü hücresel koruyucu özelliklere sahip bileşikler olan antosiyanin pigmentlerinin en zengin kaynaklarından biridir.

Vücuttaki zehri adeta akıtıyor! İltihabı kurutan süper besin keşfedildi: Sabahları bir avuç...

Böğürtleni beslenmenize dahil etmek sağlığınıza özen göstermenin lezzetli bir yoludur ve bu meyveleri düzenli olarak tüketmek kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yakalanma riskinizi azaltabilir .

Vücuttaki zehri adeta akıtıyor! İltihabı kurutan süper besin keşfedildi: Sabahları bir avuç...

Sadece bir fincan böğürtlen, bu önemli besin maddesinin Günlük Değerinin (DV) %28,5'ini karşılayan yaklaşık 8 gram (g) lif içerir.

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