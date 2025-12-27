Roza
Yağ yakımının fitilini ateşleyen o süper besin! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Her gün en az 1 tane"
2026'ya daha enerjik ve dengeli bir bedenle girmek isteyenler için pratik öğünlerden doğal besinlere uzanan bir besin haritası oluşturduk. Siyah çay ve bitter çikolata ikilisiyle kalbimizi korurken yeşil çayın yanında elma dilimleriyle yağ yakımını sağlayabilirsiniz. Günlük hayatta kolayca ulaşabildiğimiz süper yiyeceklerle vücudunuzu yenileyerek hastalıklardan arındırabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 27.12.2025 09:03