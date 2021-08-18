Yağdan kilo vermek istiyorsanız bu hataya düşmeyin!

Birçok kişi yaz boyunca alınan kilolardan kurtulmanın yollarını araştırıyor. Özellikle zayıflamak isteyenlerin yaptığı en büyük hata işe yaramayan diyetler oluyor. Uzmanlar diğer bir hatanın da kalori hesabı yapmak olduğunu söylüyor. Peki kilo verirken hangi hatalara düşüyoruz? İşte yağdan kilo vermek isteyenlerin düştüğü hatalar...

ZAYIFLAMADA REHBERİNİZ BESİNLERİN "GLİSEMİK İNDEKSİ" DEĞERİ OLSUN Sağlığın en önemli parametrelerinden birinin dengeli seyreden kan şekeri olduğunu söyleyen Dr. Ümit Aktaş, "Kan şekerlerinin düzenli seyretmesini sağlayacak bir referans noktası oluşturmada kullanılan Glisemik indeks modelinden, sağlığını korumak isteyen herkes faydalanmalıdır. Bir yiyeceğin glisemik indeksi ne kadar yüksekse kan şekerini o kadar hızlı yükseltir. Hem glisemik indeksi düşük bir beslenme modeliniz olmalı hem de seçimlerinizi vitamin, mineral ve fitobesinler açısından zengin kaynaklardan yana yapmalısınız.

Yani et, tavuk, yumurta gibi glisemik değeri 0 olan besinlere ağırlık verip baharatları, yeşillikleri, sebzeleri unutursanız yine kilo veremezsiniz! Çay şekerinin glisemik indeksi 59, beyaz ekmeğin 69, tam buğday ekmeğinin 72, kan şekerini jet hızıyla fırlatan saf glikozun ise 100'dür. Kilo vermek isteyenler kalori hesabı yapmayıp, besinlerin glisemik indeksi değerini rehber almalı" diye uyarıyor.

SAĞLIKLI YAĞ ZAYIFLAMAYA YARDIMCIDIR! Zayıflamak isteyenlerin sofralarından yağı eksik etmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Ümit Aktaş, "Zeytinyağı, kuyruk yağı, tereyağı gibi sağlıklı yağlar bilinenin aksine zayıflamaya yardımcı olur. Yağ tok tutar, kaliteli ve yüksek enerji verir. Diyetinizden yağı çıkardıkça onun yerine daha çok karbonhidrat tüketmeye başlarsınız.

Yağı kısıtladıkça, yağsız beslendikçe bırakın kilo vermeyi daha çok kilo alırsınız. Sağlıklı yağların yanına protein de eklediğinizde saatlerce acıkmaz, açlık atakları yaşamazsınız. Aynı zamanda sağlıklı yağlar birlikte yendikleri yiyeceklerin glisemik indeksini düşürürler. Bir yemeği bol tereyağı ile pişirdiğinizde o yemeğin glisemik yükü de azalır. Aynı yemeği yağsız yaptığınızda ise glisemik indeksi yükselir" diyor.