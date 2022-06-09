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Yedikten sonra hemen etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet yemek yeterli…

Bağırsakta yaşanan problemler günlük hayatı da sekteye uğratabiliyor. Bağırsak hareketlerinin az ya da zor olması nedeniyle ortaya çıkan bir durum olarak kabızlık, çoğu kişinin hayatında en az bir defa yaşadığı bir durumdur. Bazı bireylerde ise kabızlık kronik bir hale gelebilir. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye değişse de haftada üç defadan az çıkmak ve tuvalete çıkarken zorlanmak kabızlığın belirtileri arasındadır. Bu durumu yaşayan bireylerin ciddi bir sağlık sorunu olmasa da gündelik yaşantılarında aksamalar meydana gelebilir. Önereceğimiz bu besin sayesinde ise kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.06.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:46
Yedikten sonra hemen etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet yemek yeterli…

Herkesin hayatta en az bir defa yaşadığı bu sağlık sorununu bitirmek için ise önereceğimiz besinden günde 4 tane yemeniz yeterli olacak.

Yedikten sonra hemen etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet yemek yeterli…

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlığın tanımını teknik ve genel olarak yapmak gerekirse haftada üç defadan az tuvalete çıkmak denilebilir.

Yedikten sonra hemen etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet yemek yeterli…

Ancak kişiden kişiye bu sayılarda farklılıklar olması da gayet normaldir.

Yedikten sonra hemen etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet yemek yeterli…

Bazı bireyler günde birkaç kez tuvalete çıkarken bazıları birkaç günde bir çıkabilir.

Yedikten sonra hemen etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet yemek yeterli…

Size ait rutininiz sizin için en doğru olan rutindir.

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