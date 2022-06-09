Yedikten sonra hemen etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet yemek yeterli…
Bağırsakta yaşanan problemler günlük hayatı da sekteye uğratabiliyor. Bağırsak hareketlerinin az ya da zor olması nedeniyle ortaya çıkan bir durum olarak kabızlık, çoğu kişinin hayatında en az bir defa yaşadığı bir durumdur. Bazı bireylerde ise kabızlık kronik bir hale gelebilir. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye değişse de haftada üç defadan az çıkmak ve tuvalete çıkarken zorlanmak kabızlığın belirtileri arasındadır. Bu durumu yaşayan bireylerin ciddi bir sağlık sorunu olmasa da gündelik yaşantılarında aksamalar meydana gelebilir. Önereceğimiz bu besin sayesinde ise kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 09.06.2022 09:26
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:46