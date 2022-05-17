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Yemeklere sadece bir çay kaşığı atın! Metabolizma hızını tavan yaptırıyor

Hepimizin severek tükettiği baharatlar, sadece yemeklere lezzet katmakla kalmaz aynı zamanda sağlığımız üzerinde de pek çok olumlu etki gösterir. Bu baharatların başında gelen ve sofraların vazgeçilmezi karabiberin faydaları ise saymakla bitmiyor. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını kolaylaştıran, aynı zamanda kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı adet bir kalkan görevi gören bu baharatın tüm yararları ise şöyle…

Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:52
Yemeklere sadece bir çay kaşığı atın! Metabolizma hızını tavan yaptırıyor

Yemeklere sadece bir çay kaşığı atın! Metabolizma hızını tavan yaptırıyor

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz tuz ve karabiber ikilisinde genelde tuzun fazla tüketiminin zararlarından bahsedilir Ancak genelde göz ardı edilen karabiberin faydaları pek bilinmez. İşte tüm yönleriyle karabiberin yararaları…

Yemeklere sadece bir çay kaşığı atın! Metabolizma hızını tavan yaptırıyor

Yemeklere sadece bir çay kaşığı atın! Metabolizma hızını tavan yaptırıyor

YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

Hücrelere zarar verebilecek olan serbest radikaller çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilir. Aşırı serbest radikaller ise hava kirliliği, sigara dumanı ve güneş ışınları gibi nedenlerden oluşan ve vücutta ciddi zararlara yol açabilecek olan moleküllerdir.

Yemeklere sadece bir çay kaşığı atın! Metabolizma hızını tavan yaptırıyor

Yemeklere sadece bir çay kaşığı atın! Metabolizma hızını tavan yaptırıyor

Bazı kanser türleri, iltihaplar ve erken yaşlanma gibi sorunlara neden olan bu aşırı serbest moleküller antioksidanlar sayinde önlenebildiğini göstermektedir.

Yemeklere sadece bir çay kaşığı atın! Metabolizma hızını tavan yaptırıyor

Yemeklere sadece bir çay kaşığı atın! Metabolizma hızını tavan yaptırıyor

Karabiber, içerisinde piperin adı verilen güçlü bir antioksidan bulundurur. Bu sayede de serbest radikallerin zararlarını önleyerek kanser gibi hastalıkların görülme sıklığını düşürür.

Yemeklere sadece bir çay kaşığı atın! Metabolizma hızını tavan yaptırıyor

Yemeklere sadece bir çay kaşığı atın! Metabolizma hızını tavan yaptırıyor

ANTİ İNFLAMATUAR ÖZELLİĞE SAHİPTİR

Yapılan çalışmalarda karabiberin içerisindeki piperin adlı maddenin aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet ve kronik iltihaplanmalara karşı oldukça etkili olduğunu gösteriyor.

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