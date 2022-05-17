Yemeklere sadece bir çay kaşığı atın! Metabolizma hızını tavan yaptırıyor

YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

Hücrelere zarar verebilecek olan serbest radikaller çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilir. Aşırı serbest radikaller ise hava kirliliği, sigara dumanı ve güneş ışınları gibi nedenlerden oluşan ve vücutta ciddi zararlara yol açabilecek olan moleküllerdir.