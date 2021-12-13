Yemeyi hemen bırakacaksınız! İşte kanser sebebi "sağlıklı besin"

Kanser, dünya çapında sağlık hizmetlerini alt etmeye devam ederken, araştırmacılar önleyici tedbirleri iyileştirme çabalarını yoğunlaştırıyor. Bazı gıdalar koruyucu etkileri nedeniyle övülürken, sağlıklı görünen birçok gıda hastalığı tetikleyebilir. Bu nedenle nelerin tüketilmesi gerektiği konusu, oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Hangi gıdaların nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi edinerek bu tehlikelerden korunabilme şansı artıyor.

Kanıtlar, ne yediğimizin kanser riskini ve hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde değiştirebileceğini gösterdiğinden, dikkatli gıda alımı hem sağlıklı bireyler hem de kanser hastaları için çok önemli. Bazı geçmiş çalışmalarda, dünya çapında yaygın olarak tüketilen bir gıdanın prostat kanseri riskini iki katına çıkardığı bulunmuştur.

Bir besin kaynağı olarak somon, mükemmel bir omega-3 yağ asidi olduğu için sağlık için oldukça faydalı kabul edilir. Bu, hem vahşi hem de çiftlikte yetiştirilen somon balığı için geçerlidir.

Fakat somon üretiminde iki farklı yol bulunuyor. Biri açık suda yakalanırken, diğeri kapalı alanlarda yetiştirilir ve bu da sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Harvard Health'in yayınına göre, 2004 yılında yayınlanan büyük bir çalışma, çiftlikte yetiştirilen somon balığındaki PCB'lerin yabani somondaki konsantrasyonlardan yaklaşık sekiz kat daha yüksek olduğunu buldu. Poliklorlu bifenil (PCB), insan yapımı klorlu endüstriyel kimyasallardır.