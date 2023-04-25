Yer yemez etki gösteriyor! 4 tanesi kabızlığı anında bitiriyor
Kabızlık birçok kişinin hayatını etkileyen ancak çoğu kişinin bahsetmediği yaygın bir rahatsızlık. Başta beslenme hataları ve hareketsiz yaşam olmak üzere altı yatan sebepler ise çok çeşitli. Buna karşın kabızlığın çaresinin çeşitli besinlerin tüketimine ağırlık vererek sağlamamız mümkün. Size önereceğimiz bu gıda ise kabızlık şikayeti olanların bir numaralı kurtarıcısı...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:55
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:04