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Yer yemez etki gösteriyor! 4 tanesi kabızlığı anında bitiriyor

Kabızlık birçok kişinin hayatını etkileyen ancak çoğu kişinin bahsetmediği yaygın bir rahatsızlık. Başta beslenme hataları ve hareketsiz yaşam olmak üzere altı yatan sebepler ise çok çeşitli. Buna karşın kabızlığın çaresinin çeşitli besinlerin tüketimine ağırlık vererek sağlamamız mümkün. Size önereceğimiz bu gıda ise kabızlık şikayeti olanların bir numaralı kurtarıcısı...

Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:04
Yer yemez etki gösteriyor! 4 tanesi kabızlığı anında bitiriyor

Herkesin hayatta en az bir defa yaşadığı bu sağlık sorununu bitirmek için ise önereceğimiz besinden günde 4 tane yemeniz yeterli olacak.

Yer yemez etki gösteriyor! 4 tanesi kabızlığı anında bitiriyor

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlığın tanımını teknik ve genel olarak yapmak gerekirse haftada üç defadan az tuvalete çıkmak denilebilir.

Yer yemez etki gösteriyor! 4 tanesi kabızlığı anında bitiriyor

Ancak kişiden kişiye bu sayılarda farklılıklar olması da gayet normaldir.

Yer yemez etki gösteriyor! 4 tanesi kabızlığı anında bitiriyor

Bazı bireyler günde birkaç kez tuvalete çıkarken bazıları birkaç günde bir çıkabilir.

Yer yemez etki gösteriyor! 4 tanesi kabızlığı anında bitiriyor

Size ait rutininiz sizin için en doğru olan rutindir.

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