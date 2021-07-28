Yüksek tansiyon hastaları dikkat! Bu besinler sizi koruyor

Hipertansiyon veya yüksek tansiyon, kalp hastalığı için en yaygın önlenebilir risk faktörüdür. Dünya çapında 1 milyardan fazla insan, 130 mm Hg veya daha fazla sistolik kan basıncı (SBP) değerleri (en üst sayı) olarak tanımlanan yüksek tansiyona sahiptir. İlaçlar, kan basıncı seviyelerini düşürmek için yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte, diyet değişiklikleri de dahil olmak üzere yaşam tarzı değişiklikleri, kan basıncı seviyelerinin en iyi aralıklara düşürülmesine ve kalp hastalığı riskinizin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Tansiyon düşürücü ilaçlar kullananlar da dahil olmak üzere, yüksek tansiyonu olan tüm insanlar için besleyici, kalp-sağlıklı bir diyet önerilir. Kan basıncını düşürmek ve optimal seviyeleri korumak için sağlıklı bir diyet gereklidir ve araştırmalar, diyetinize belirli gıdaları, özellikle potasyum ve magnezyum gibi belirli besinleri yüksek olanları dahil etmenin kan basıncı seviyenizi düşürdüğünü göstermiştir.

SÜZME YOĞURT Süzme yoğurt, potasyum ve kalsiyum dahil olmak üzere kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan minerallerle dolu, besleyici yoğun bir süt ürünüdür. 28 çalışmanın gözden geçirilmesi, günde 3 porsiyon süt ürünü tüketmenin, %13 daha düşük yüksek tansiyon riski ile ilişkili olduğunu ve ayrıca günde 200 gram süt alımında 200 gramlık bir artışın hipertansiyon riskinde %5 azalma tespit edilmiştir.

ISPANAK Pancar gibi ıspanak da nitrat bakımından yüksektir. Ayrıca antioksidanlar, potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile yüklü olduğundan yüksek tansiyonu olan kişiler için mükemmel bir seçimdir. Ispanak çorbası ayrıca arter sertliğini azaltarak kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.