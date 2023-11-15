Roza Galeri Roza Sağlık Yüksek tansiyona ilaç gibi gelen yiyecek! Günde 1 porsiyonu değerleri normale döndürüyor...

Yüksek tansiyona ilaç gibi gelen yiyecek! Günde 1 porsiyonu değerleri normale döndürüyor...

Vücuttaki kan akışı arterlerde meydana gelir. Atardamarlardaki kan akış kuvvetine kan basıncı denir ve sistolik (kalp atışları sırasındaki basınç) ve diyastolik (kalbiniz atışlar arasında dinlendiğinde oluşan basınç) kullanılarak ölçülür. Kan akış kuvveti çok yüksek olduğunda buna hipertansiyon veya yüksek tansiyon denir. Hipertansiyon arterlere zarar verir ve kan akışını kısıtlar ve bu nedenle bu duruma sizi felç, kalp hastalığı, demans ve böbrek sorunları dahil olmak üzere birçok olumsuz sağlık durumu için risk altına sokar.

Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 09:35
Yüksek tansiyona ilaç gibi gelen yiyecek! Günde 1 porsiyonu değerleri normale döndürüyor...

Arteriyel sistemdeki kuvvetin olması gerekenden yüksek olup olmadığını hissedemezsiniz. Bu nedenle hipertansiyona genellikle "sessiz katil" denir, çünkü olası olumsuz etkiler önceden haber vermeden ortaya çıkabilir.

Yüksek tansiyona ilaç gibi gelen yiyecek! Günde 1 porsiyonu değerleri normale döndürüyor...

Çoklu risk faktörleri, diyabet gibi belirli sağlık durumlarının yanı sıra genetik ve aile öyküsü de dahil olmak üzere yüksek tansiyona yakalanma olasılığınızı artırabilir. Ancak tansiyonunuzu sağlıklı aralıklarda tutmak adına tüketebileceğiniz bazı yiyecekler bulunmaktadır.

Yüksek tansiyona ilaç gibi gelen yiyecek! Günde 1 porsiyonu değerleri normale döndürüyor...

KAN BASINCINI DÜŞÜREN YİYECEKLER

Hipertansiyonu yönetmek, beslenmenizi değiştirmek veya daha fazla fiziksel aktiviteye katılmak gibi farklı yaklaşımlarını gerektirebilir. Ancak kan basıncını düşürmeye çalışıyorsanız beslenmenize eklemenizi önereceğimiz belirli yiyecekler bulunuyor.

Yüksek tansiyona ilaç gibi gelen yiyecek! Günde 1 porsiyonu değerleri normale döndürüyor...

NAR

Nar, koyu renkli, antosiyanin açısından zengin bir meyvedir. Nar ve suyunun tüketimi, bazı kanser türlerinin riskinin azaltılması ve iltihaplanmanın azaltılmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Yüksek tansiyona ilaç gibi gelen yiyecek! Günde 1 porsiyonu değerleri normale döndürüyor...

Bu meyve ayrıca kötü LDL kolesterolünün düşürülmesine yardımcı olmada da rol oynayabilir. 2023 yılında yapılan bir meta-analiz, narın kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini buldu.

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