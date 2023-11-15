Roza Galeri Roza Sağlık Yüksek tansiyona ilaç gibi gelen yiyecek! Günde 1 porsiyonu değerleri normale döndürüyor...

Yüksek tansiyona ilaç gibi gelen yiyecek! Günde 1 porsiyonu değerleri normale döndürüyor...

Vücuttaki kan akışı arterlerde meydana gelir. Atardamarlardaki kan akış kuvvetine kan basıncı denir ve sistolik (kalp atışları sırasındaki basınç) ve diyastolik (kalbiniz atışlar arasında dinlendiğinde oluşan basınç) kullanılarak ölçülür. Kan akış kuvveti çok yüksek olduğunda buna hipertansiyon veya yüksek tansiyon denir. Hipertansiyon arterlere zarar verir ve kan akışını kısıtlar ve bu nedenle bu duruma sizi felç, kalp hastalığı, demans ve böbrek sorunları dahil olmak üzere birçok olumsuz sağlık durumu için risk altına sokar.