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Yükselen kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Mutfağınızdan eksik etmeyeceğiniz o sebze...

Tip 2 diyabet, toplumun büyük bölümünde görülen önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Halk sağlığındaki önemli bir yeri olan bu hastalıka mücadelenin formülü ise; beslenme sisteminden ve yaşam tarzından geçiyor. Bazı besinler, yapılan çalışmalar sonucunda kan şekeri üzerindeki etkisiyle ilişkili olarak önemli etkiler gösterebiliyor. İşte o besinlerden biri...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 11:45
Yükselen kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Mutfağınızdan eksik etmeyeceğiniz o sebze...

Tip 2 diyabet, teşhisi zor olabilen bir hastalık. Geç belirtiler vermesi veya belirtilerin oldukça genel olması gibi sorunlar, ilerlemesine neden olabiliyor. Kontrol altına alınmadığı durumlarda ise tehlikeli seviyelere yükselen kan şekerini bir an önce sağlıklı seviyelere indirmek gerekir. Bu nedenle doğru beslenme oldukça önemlidir.

Yükselen kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Mutfağınızdan eksik etmeyeceğiniz o sebze...

Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, kereviz tüketmenin kan şekeri seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabet hastalarındaki kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisi analiz edildi.

Yükselen kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Mutfağınızdan eksik etmeyeceğiniz o sebze...

Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu, ancak henüz tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık durumudur.

Yükselen kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Mutfağınızdan eksik etmeyeceğiniz o sebze...

Yapılan bu çalışma ise Mart ve Kasım 2014 aralığında Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi'den gerçekleştirildi. Çalışma, 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi (prediyabet) hastası olan yaşlı kişileri içeriyordu.

Yükselen kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Mutfağınızdan eksik etmeyeceğiniz o sebze...

Yapılan bu çalışma ise Mart ve Kasım 2014 aralığında Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi'den gerçekleştirildi. Çalışma, 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi (prediyabet) hastası olan yaşlı kişileri içeriyordu.

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