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Roza Sağlık
Yükselen kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Mutfağınızdan eksik etmeyeceğiniz o sebze...
Yükselen kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Mutfağınızdan eksik etmeyeceğiniz o sebze...
Tip 2 diyabet, toplumun büyük bölümünde görülen önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Halk sağlığındaki önemli bir yeri olan bu hastalıka mücadelenin formülü ise; beslenme sisteminden ve yaşam tarzından geçiyor. Bazı besinler, yapılan çalışmalar sonucunda kan şekeri üzerindeki etkisiyle ilişkili olarak önemli etkiler gösterebiliyor. İşte o besinlerden biri...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 11:43
Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 11:45