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Yükselen kolesterolün belirtisi parmaklarınızda! Bu hissi es geçmeyin: "Sessiz katilin habercisi"
Yükselen kolesterolün belirtisi parmaklarınızda! Bu hissi es geçmeyin: "Sessiz katilin habercisi"
Yüksek kolesterol zamanla ortaya çıkarken, aynı zamanda sessiz ilerleyen, tehlikeli bir sağlık durumu. Damarlarda oluşan tıkanman sonucunda felç, kalp krizi gibi yaşamı tehdit eden bir komplikasyona zemin hazırlayabiliyor. Bu durumda "sessiz ilerleyen bu katile" karşı doğru semptomları izlemek hayat kurtarıcı olabilir. İşte parmaklarda ortaya çıkan yüksek kolesterol belirtisi...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 08:36
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 08:38