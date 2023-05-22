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Yükselen kolesterolün belirtisi parmaklarınızda! Bu hissi es geçmeyin: "Sessiz katilin habercisi"

Yüksek kolesterol zamanla ortaya çıkarken, aynı zamanda sessiz ilerleyen, tehlikeli bir sağlık durumu. Damarlarda oluşan tıkanman sonucunda felç, kalp krizi gibi yaşamı tehdit eden bir komplikasyona zemin hazırlayabiliyor. Bu durumda "sessiz ilerleyen bu katile" karşı doğru semptomları izlemek hayat kurtarıcı olabilir. İşte parmaklarda ortaya çıkan yüksek kolesterol belirtisi...

Giriş Tarihi: 22.05.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 08:38
Yükselen kolesterolün belirtisi parmaklarınızda! Bu hissi es geçmeyin: Sessiz katilin habercisi

Dr Rahul Agrawal, "herkesin kolesterol seviyelerini izlemesi gerektiğini" vurguladı. Durum genellikle semptomsuz olsa da, bilinmesi gereken "belirli fiziksel semptomlar" vardır.

Yükselen kolesterolün belirtisi parmaklarınızda! Bu hissi es geçmeyin: Sessiz katilin habercisi

Yüksek kolesterolün uyarı işareti, ağrılı el ve ayak parmakları olabilir. Böyle bir his, bacaklardaki ve ellerdeki kan damarlarını tıkayabilen kolesterol birikiminin doğrudan sonucu olabilir.

Yükselen kolesterolün belirtisi parmaklarınızda! Bu hissi es geçmeyin: Sessiz katilin habercisi

Yüksek kolesterolün bir başka olası belirtisi, ellerde ve parmaklarda sık sık karıncalanma hissi olmasıdır.

Yükselen kolesterolün belirtisi parmaklarınızda! Bu hissi es geçmeyin: Sessiz katilin habercisi

Dr Agrawal, "Vücudun belirli bölgelerine giden kan akışındaki kesintiler ellerde ve bacaklarda karıncalanma hissi yaratıyor" dedi.

Yükselen kolesterolün belirtisi parmaklarınızda! Bu hissi es geçmeyin: Sessiz katilin habercisi

"Kandaki yüksek kolesterol seviyeleri kan akışını kalınlaştırır ve sinirlerdeki normal kan akışını etkiler ve karıncalanmaya neden olur."

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