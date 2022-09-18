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Yükselen tansiyonu 1 saat içinde düşüren mucizevi çay! Her gün bir bardağı kemiklerinizi çelik gibi yapıyor, kalbinizi koruyor
Yükselen tansiyonu 1 saat içinde düşüren mucizevi çay! Her gün bir bardağı kemiklerinizi çelik gibi yapıyor, kalbinizi koruyor
Tıkanan ve kalbe kan akışını engelleyen durumlar, yüksek tansiyon ile sonuçlanarak büyük zararlar verebilir. Bu nedenle tansiyon dengesizliği, yaşamı riske sokan önemli sağlık sorunlarından biridir. Uzmanlar ise bu konuda tansiyondan korunma amacıyla hem olumlu hem de olumsuz olabilecek beslenme sistemlerine yönelik olarak uyarıda bulunuyor.
Giriş Tarihi: 18.09.2022 12:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 12:16