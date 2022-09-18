Roza Galeri Roza Sağlık Yükselen tansiyonu 1 saat içinde düşüren mucizevi çay! Her gün bir bardağı kemiklerinizi çelik gibi yapıyor, kalbinizi koruyor

Yükselen tansiyonu 1 saat içinde düşüren mucizevi çay! Her gün bir bardağı kemiklerinizi çelik gibi yapıyor, kalbinizi koruyor

Tıkanan ve kalbe kan akışını engelleyen durumlar, yüksek tansiyon ile sonuçlanarak büyük zararlar verebilir. Bu nedenle tansiyon dengesizliği, yaşamı riske sokan önemli sağlık sorunlarından biridir. Uzmanlar ise bu konuda tansiyondan korunma amacıyla hem olumlu hem de olumsuz olabilecek beslenme sistemlerine yönelik olarak uyarıda bulunuyor.