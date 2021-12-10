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Yüzünüzdeki bu belirtiye dikkat! Yüksek kolesterol işareti

Yüksek kolesterol, sizi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. Deri altında yağlı madde biriktikçe, derinin altından büyümeler başlayabilir.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 11:02
Yüzünüzdeki bu belirtiye dikkat! Yüksek kolesterol işareti

Aşırı yüksek kolesterol seviyeleri , göz kapaklarında sarımsı-turuncu büyümeler olan ksantolazmaya yol açacaktır. Genellikle ağrısızdır.

Yüzünüzdeki bu belirtiye dikkat! Yüksek kolesterol işareti

American Academy of Dermatology Association'daki uzmanlar, bu cilt büyümelerinin yüzün başka yerlerinde de görülebileceğini kaydetti. Bununla birlikte, onları fark ederseniz, kolesterol seviyenizi bir tıp uzmanı tarafından kontrol ettirmeniz gerekir.

Yüzünüzdeki bu belirtiye dikkat! Yüksek kolesterol işareti

Bu tür büyümeleri görmek, yüksek kalp krizi veya felç riski altında olduğunuzun önemli bir göstergesidir. Aşırı yüksek kolesterol seviyeleri sergileyen kişilere statinler reçete edilecektir.

Yüzünüzdeki bu belirtiye dikkat! Yüksek kolesterol işareti

NHS, statinlerin vücudun yaptığı kolesterol miktarını azaltarak çalıştığını açıkladı. Bununla birlikte, temel yaşam tarzı değişiklikleri olmadan statinler ancak bu kadarını yapabilir.

Yüzünüzdeki bu belirtiye dikkat! Yüksek kolesterol işareti

Ulusal sağlık kuruluşu, ilaçların yanı sıra kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olmak için şunları önermektedir:

  • Daha az yağlı yemek yemek
  • Daha fazla egzersiz yapmak
  • Sigara içmemek
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