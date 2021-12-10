Yüzünüzdeki bu belirtiye dikkat! Yüksek kolesterol işareti

Yüksek kolesterol, sizi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. Deri altında yağlı madde biriktikçe, derinin altından büyümeler başlayabilir.

Aşırı yüksek kolesterol seviyeleri , göz kapaklarında sarımsı-turuncu büyümeler olan ksantolazmaya yol açacaktır. Genellikle ağrısızdır.

American Academy of Dermatology Association'daki uzmanlar, bu cilt büyümelerinin yüzün başka yerlerinde de görülebileceğini kaydetti. Bununla birlikte, onları fark ederseniz, kolesterol seviyenizi bir tıp uzmanı tarafından kontrol ettirmeniz gerekir.

Bu tür büyümeleri görmek, yüksek kalp krizi veya felç riski altında olduğunuzun önemli bir göstergesidir. Aşırı yüksek kolesterol seviyeleri sergileyen kişilere statinler reçete edilecektir.

NHS, statinlerin vücudun yaptığı kolesterol miktarını azaltarak çalıştığını açıkladı. Bununla birlikte, temel yaşam tarzı değişiklikleri olmadan statinler ancak bu kadarını yapabilir.