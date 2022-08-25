Roza Galeri Roza Sağlık Zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk! Meğer günde bir kaşığı tüm hastalıkların şifasıymış...

Zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk! Meğer günde bir kaşığı tüm hastalıkların şifasıymış...

Uzun süre boyunca genel sağlığı tehdit ettiğini düşündüğümüz bir besin grubunun aslında bilimsel olarak çok faydalı olduğu ortaya çıktı. İçeriğinde C15:0 adlı doymuş yağ türüne sahip olan besinlerin aslında hastalanma riskine karşı önemli bir engelleyici olduğu keşfedildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.08.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 08:43
Zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk! Meğer günde bir kaşığı tüm hastalıkların şifasıymış...

Halk sağlığı araştırmacısı ve veteriner olan Stephanie Venn-Watson'ın yunuslar üzerinde yaptığı yıllar süren araştırmanın sonunda hayvanların yaşa bağlı hastalık riski ile insanlarda ortaya çıkan değişimler arasında oldukça dikkat çeken bir paralellik olduğunu ve beslenmenin bu süreçte ne kadar olduğunu tespit etti.

Zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk! Meğer günde bir kaşığı tüm hastalıkların şifasıymış...

Bu verilerin ardından Venn-Watson sayesinde daha fazla doymuş yağ ve C15:0 içeriğinden nasıl faydalanılacağı konusunda daha iyi veriler elde etmeye dair çalışmalar yürütülüyor.

Zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk! Meğer günde bir kaşığı tüm hastalıkların şifasıymış...

Araştırmalar, beslenme sisteminde daha fazla C15:0 için otla beslenmiş besi hayvanlarından elde edilmiş tereyağı gibi yiyeceklerin doğru düzeyde tüketilmesi, hastalık riskini azaltırken sağlık ve genel durumda iyileşmeyi sağlıyor.

Zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk! Meğer günde bir kaşığı tüm hastalıkların şifasıymış...

TAM YAĞLI SÜT VE TEREYAĞI SAĞLIKLI BESLENMENİN BİR PARÇASI

Elde edilen kanıtlar, tereyağı, tam yağlı süt ürünleri, bazı balık türleri, algler ve mantarların C15:0 adlı bileşiğin düzeylerini artırmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk! Meğer günde bir kaşığı tüm hastalıkların şifasıymış...

İnsanlar için en uygun seviyenin belirlenmesi için ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA