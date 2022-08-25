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Roza Sağlık
Zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk! Meğer günde bir kaşığı tüm hastalıkların şifasıymış...
Zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk! Meğer günde bir kaşığı tüm hastalıkların şifasıymış...
Uzun süre boyunca genel sağlığı tehdit ettiğini düşündüğümüz bir besin grubunun aslında bilimsel olarak çok faydalı olduğu ortaya çıktı. İçeriğinde C15:0 adlı doymuş yağ türüne sahip olan besinlerin aslında hastalanma riskine karşı önemli bir engelleyici olduğu keşfedildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.08.2022 08:37
Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 08:43