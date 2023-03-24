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Zararlı sanılan bu besinin faydaları saymakla bitmiyor! Günde 1 yemek kaşığı...

Yapılan araştırmalar her gün yeni bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Özellikle son zamanlarda artan kronik rahatsızlıklara karşı besinlerin ne kadar etkiği olduğu ise tekrar tekrar kanıtlanıyor. Buna karşın zararlı olduğunu sandığımız bazı gıdaların da aslında sağlığımız için oldukça faydalı olduğu keşfedildi. İşte o gıdaların başında gelen ve aslında birçok yararı bulunan besin...

Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:30
Zararlı sanılan bu besinin faydaları saymakla bitmiyor! Günde 1 yemek kaşığı...

Tereyağı ve tam yağlı süt ürünlerinde bulunan C15:0 adlı bir doymuş yağ türünün aslında oldukça faydalı olduğu tespit edildi.

Zararlı sanılan bu besinin faydaları saymakla bitmiyor! Günde 1 yemek kaşığı...

Halk Sağlığı araştırmacısı Stephanie Venn-Watson, yunuslar üzerinde yaptığı bir araştırmanın ardından yaşa bağlı hastalık riski konusunda insanlarla paralel bir yapıya sahip olduklarını keşfetti.

Zararlı sanılan bu besinin faydaları saymakla bitmiyor! Günde 1 yemek kaşığı...

Bu durumda beslenmenin ne kadar önemli olduğunu tespit ederek oldukça önemli veriler ortaya koydu.

Zararlı sanılan bu besinin faydaları saymakla bitmiyor! Günde 1 yemek kaşığı...

Elde edilen bu bilgiler sayesinde Venn-Watson, tereyağında bulunan doymuş yağ içeriğindeki C15:0 adlı içerikten nasıl faydalanılacağı ile ilgili farklı çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Zararlı sanılan bu besinin faydaları saymakla bitmiyor! Günde 1 yemek kaşığı...

Özellikle otla beslenen hayvanlardan elde edilen tereyağındaki C15:0 içeriğine sahip tereyağının tüketilmesinin, hastalık riskini azalttığı ve genel sağlıkta oldukça önemli iyileşmeler ortaya çıktığı tespit edildi.

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