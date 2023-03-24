Zararlı sanılan bu besinin faydaları saymakla bitmiyor! Günde 1 yemek kaşığı...
Yapılan araştırmalar her gün yeni bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Özellikle son zamanlarda artan kronik rahatsızlıklara karşı besinlerin ne kadar etkiği olduğu ise tekrar tekrar kanıtlanıyor. Buna karşın zararlı olduğunu sandığımız bazı gıdaların da aslında sağlığımız için oldukça faydalı olduğu keşfedildi. İşte o gıdaların başında gelen ve aslında birçok yararı bulunan besin...
Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:26
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:30