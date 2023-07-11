Kabızlıkla mücadelenin formülü meğer bu besindeymiş! Zararlı sanıyorduk...
Glisemik indeksi yüksek olduğu için şeker oranlarını yükselttiği düşünülen sebzenin aslında doğru tüketildiğinde eşsiz bir şifa deposu olduğuna dair uzmanlar uyarıda bulunuyor. Potasyum kaynağı olmasının yanı sıra düzenli bir lif sağlayan bu besin, aynı zamanda bağırsaklarda da düzenleyici etkisi sayesinde kabızlık gibi sindirim sorunlarına şifa oluyor. İşte tekrar sofralarınızda yerini alacak o besin...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:42
Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:42