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Kabızlıkla mücadelenin formülü meğer bu besindeymiş! Zararlı sanıyorduk...

Glisemik indeksi yüksek olduğu için şeker oranlarını yükselttiği düşünülen sebzenin aslında doğru tüketildiğinde eşsiz bir şifa deposu olduğuna dair uzmanlar uyarıda bulunuyor. Potasyum kaynağı olmasının yanı sıra düzenli bir lif sağlayan bu besin, aynı zamanda bağırsaklarda da düzenleyici etkisi sayesinde kabızlık gibi sindirim sorunlarına şifa oluyor. İşte tekrar sofralarınızda yerini alacak o besin...

Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:42
Zararlı sanıyorduk meğer şifa deposuymuş! Kabızlığı bitiren mucize besin...

Patates yediğinizde ortaya çıkan değişimler; aslında vücudunuz için ihtiyaç duyduğunuz birçok gıdaya erişmenizle sağlıklı yönde ilerliyor. İşte tüm o değişimler…

Zararlı sanıyorduk meğer şifa deposuymuş! Kabızlığı bitiren mucize besin...

Patates Besin Değerleri

Kabuklu pişmiş patates (yaklaşık 150 gram):

  • Kalori: 118
  • Toplam Karbonhidrat: 27 gr
  • Diyet Lifi: 2 gr
  • Toplam Şekerler: 1 g (doğal şeker)
  • Protein: 3 gr
  • Toplam Yağ: 0 gr
  • Doymuş Yağ: 0 gr
  • Sodyum: 5 mg
  • Potasyum: 515 mg
  • C vitamini: 18 mg

Zararlı sanıyorduk meğer şifa deposuymuş! Kabızlığı bitiren mucize besin...

SİNDİRİMİ DÜZENLER

Kabuksuz bir patates, birkaç gram lif sunar, ancak uzmnanlara göre, kabuğu patatesle birlikte yemek, bir gram daha lif ekleyecektir.

Zararlı sanıyorduk meğer şifa deposuymuş! Kabızlığı bitiren mucize besin...

Bu durum sindiriminizin düzenlenmesine yardımcı olabilecek önerilen lif miktarına (günde 25 ila 38 gram) ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Zararlı sanıyorduk meğer şifa deposuymuş! Kabızlığı bitiren mucize besin...

Kısacası, kabuklu patates ve sebzeler, meyveler, baklagiller ve kepekli tahıllar gibi diğer lif içeren yiyecekleri yediğinizde kabız olma olasılığınız daha düşük olabilir.

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