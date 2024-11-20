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Zayıflama garantili dendi akım haline geldi! Uzman uyardı: “Mide tahrişine neden olabilir…”

Kilo verme süreci birçok kişi için uzun ve zorlu bir yolculuk gibi görünse de püf noktalar sayesinde bu süreci başarılı bir şekilde tamamlamak mümkündür. Konu ile ilgili kısa bir süre önce sosyal medyada bir kullanıcı kilo verme sürecine destek olduğu iddia ederek hardal ile beraber sebze tükettiği bir videoyu paylaştı. 1 milyondan fazla görüntülenme alan video bir akım haline geldi. Sosyal medyada uygulanan bu akımını Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman'a sorduk. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 20.11.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:47
Zayıflama garantili dendi akım haline geldi! Uzman uyardı: Mide tahrişine neden olabilir…

Fazla kilolardan kurtulmak ve sağlıklı bir kiloya ulaşmak birçok kişinin istediği bir durumdur. Kilo, kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon ve bazı kanser türlerine yol açabileceği için kontrol altında tutmak oldukça önemlidir. Fazla kilolardan kurtulmak ve sağlığını korumak için çeşitli yollara başvuruyor olabilirsiniz. Bu yollardan biri de sosyal medyada çıkan hardal akımı olabilir ancak, Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman, kullanıcılara ciddi uyarılarda bulundu.

Zayıflama garantili dendi akım haline geldi! Uzman uyardı: Mide tahrişine neden olabilir…

METABOLİZMA ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ VARDIR

Sosyal medyada çıkan akım ile ilgili konuşan Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman, "Hardal, düşük kalorilidir ve çeşni olarak yemeklere lezzet katabilir. İçeriğindeki bazı bileşenler (örneğin sinigrin ve izotiyosiyanatlar), metabolizma üzerinde çeşitli yollarla olumlu etkiler sağlayabilir. Bu bileşiklerin etkileri, dengeli ve çeşitli bir diyetin parçası olarak ele alınmalıdır. Tek başına mucizevi bir çözüm sunmazlar, ancak genel sağlıklı yaşam alışkanlıklarına önemli bir katkı sağlarlar. Ancak tüm bunlar tek başına kilo kaybını destekleyen mucizevi bir etkiye sahip değildir. Sebze tüketimini teşvik etmesi açısından tabii ki birçok faydası olabilir, ancak dengeli beslenme olmadan sonuca ulaşmak mümkün değildir." dedi.

Zayıflama garantili dendi akım haline geldi! Uzman uyardı: Mide tahrişine neden olabilir…

KİLO VERME 'TRENDLE' OLMAZ

Kilo verme sürecinin bir ürün ya da trendle olmayacağını ifade eden uzman, "Kilo vermek sağlıklı alışkanlıklarla mümkündür. Her bireyin metabolizması ve ihtiyaçları farklıdır. Bu yüzden kişiye özel bir plan yapılmalı ve mutlaka konunun uzmanı ile çalışılmalıdır. Sağlıklı kilo kaybı için dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve motivasyon en önemli faktörlerdir. Yetersiz beslenerek yapılan diyetler bazal metabolizma üzerinde olumsuz etki gösterir ve sonrasında ulaşılan kiloyu korumak zorlaşır." dedi.

Zayıflama garantili dendi akım haline geldi! Uzman uyardı: Mide tahrişine neden olabilir…

KİLO KONTROLÜNE FAYDA SAĞLAR

Hardal tüketimi ile ilgili bilgi veren Duman, "Hardal içerdiği sinigrin ve izotiyosiyanatlar ile metobolizma üzerinde etkilere sahiptir." diyerek etkilerinden bahsetti.

"Termojenik Etki: vücudun enerji harcamasını artıran termogenezi tetikleyebilir. Bu süreç, vücut ısısının hafifçe artmasını ve daha fazla kalori yakılmasını sağlar."

Zayıflama garantili dendi akım haline geldi! Uzman uyardı: Mide tahrişine neden olabilir…

"Antioksidan ve Detoksifikasyon: izotiyosiyanatlar, hücresel detoksifikasyon mekanizmalarını destekleyen enzimlerin aktivitesini artırır bu durum da metabolizmanın daha etkin çalışmasını sağlayarak toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir."

"İnflamasyonu Azaltma: hardal, antiinflamatuvar özelliklere sahiptir. İnflamasyonun azalması, metabolik süreçlerin (örneğin insülin duyarlılığı) iyileşmesini destekleyebilir ve kilo kaybına katkıda bulunabilir."

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