Zayıflama garantili dendi akım haline geldi! Uzman uyardı: “Mide tahrişine neden olabilir…”

METABOLİZMA ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ VARDIR

Sosyal medyada çıkan akım ile ilgili konuşan Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman, "Hardal, düşük kalorilidir ve çeşni olarak yemeklere lezzet katabilir. İçeriğindeki bazı bileşenler (örneğin sinigrin ve izotiyosiyanatlar), metabolizma üzerinde çeşitli yollarla olumlu etkiler sağlayabilir. Bu bileşiklerin etkileri, dengeli ve çeşitli bir diyetin parçası olarak ele alınmalıdır. Tek başına mucizevi bir çözüm sunmazlar, ancak genel sağlıklı yaşam alışkanlıklarına önemli bir katkı sağlarlar. Ancak tüm bunlar tek başına kilo kaybını destekleyen mucizevi bir etkiye sahip değildir. Sebze tüketimini teşvik etmesi açısından tabii ki birçok faydası olabilir, ancak dengeli beslenme olmadan sonuca ulaşmak mümkün değildir." dedi.