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Zayıflama garantili dendi akım haline geldi! Uzman uyardı: “Mide tahrişine neden olabilir…”
Zayıflama garantili dendi akım haline geldi! Uzman uyardı: “Mide tahrişine neden olabilir…”
Kilo verme süreci birçok kişi için uzun ve zorlu bir yolculuk gibi görünse de püf noktalar sayesinde bu süreci başarılı bir şekilde tamamlamak mümkündür. Konu ile ilgili kısa bir süre önce sosyal medyada bir kullanıcı kilo verme sürecine destek olduğu iddia ederek hardal ile beraber sebze tükettiği bir videoyu paylaştı. 1 milyondan fazla görüntülenme alan video bir akım haline geldi. Sosyal medyada uygulanan bu akımını Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman'a sorduk. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 20.11.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:47