Roza Galeri Roza Sağlık Zayıflatan tek besin olduğu ortaya çıktı! Bilim insanları zayıflatan 'mucizeyi' açıkladı...

Zayıflatan tek besin olduğu ortaya çıktı! Bilim insanları zayıflatan 'mucizeyi' açıkladı...

Sağlıklı beslenmek ve kilo vermek için günlük alınan kalori miktarı büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yalnızca kalori takip ederek kilo vermenin sağlıklı olmadığını aynı zamanda tüketilen besinlerin içeriğine de bakılması gerektiğini vurguluyor. Yapılan araştırmalar, kilo verme sürecinde en etkili olan besini ortaya çıkardı. Buna göre, %90 oranında su içeren greyfurt meyvesi, hızla zayıflatıyor ve vücuttaki yağ oranını azaltıyor. İçerdiği besin değerleri sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Zayıflamak isteyenlerin beslenme rutinine greyfurt eklemesi tavsiye ediliyor. Günlük hayatta diyet yaparken veya normal öğünlerde tükettiğiniz besinlerin kaç kalori olduğunu merak ediyor musunuz? İşte günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorileri...