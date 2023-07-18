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Zihni güçlendirmek sizin elinizde! Bu besin adeta hafızanın ilacı

Vitamin eksikliğine bağlı olarak gelişen nörolojik problemler, bu eksiklik giderildiğinde iyileşme gösterir. Uzmanlar, stres ve sağlıksız beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan hafıza problemlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Unutkanlık, çoğu zaman alzheimer gibi ciddi sağlık sorunlarını işaret etse de bazı durumlarda B grubu vitamin eksikliklerine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Araştırmalar, takviyelerin yanısıra tüketilecek bazı besinlerin adeta hafızanın ilacı olduğunu vurguluyor. Peki, hangi besinler hafızanın ilacı? İşte hafızayı güçlendiren besinler...