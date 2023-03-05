Zorba Polyanna'lar: "Pozitif düşün her şey pozitif olsun" tuzağına dikkat!
Psikoloji bilimi onlara 'toksik pozitifler' diyor. Kendilerini ve çevrelerini her durumda pozitif olmaya zorluyor, hayatın zorluklarını yok sayarak içlerine atıyorlar. Pozitif düşünürlerse, istedikleri her şeyin olumlu yönde gelişeceğine inanıyorlar. Hem kendilerinin hem çevrelerinin sorunlarını yok sayıyorlar. Sorunu olanları küçümsüyorlar. Çevrelerine de sürekli 'Pozitif düşünmediğin için mutsuzsun' baskısı yapıyorlar.
Giriş Tarihi: 05.03.2023 09:45
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 13:04