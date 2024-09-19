4 malzemeli doğal çamaşır suyu! Hem mis gibi kokutuyor hem tertemiz yapıyor…

Ev temizliğinde sıklıkla kullandığımız kimyasal çamaşır suları, solunduğunda sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Konu ile ilgili yapılan birçok araştırmada da çamaşır suyunun özellikle akciğere zarar verdiği ifade ediliyor. Ancak, her ne kadar zararlı olduğu bilinse de temizlik söz konusu olduğunda kullanımdan vazgeçemiyoruz. Peki, bu durumun önüne nasıl geçebilirsiniz? Sizler için derlemiş olduğumuz doğal çamaşır suyu yöntemlerini uygulayarak evinizde pratik bir şekilde çamaşır suyunuzu hazırlayabilirsiniz. Üstelik istediğiniz kokuda!