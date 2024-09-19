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4 malzemeli doğal çamaşır suyu! Hem mis gibi kokutuyor hem tertemiz yapıyor…

Ev temizliğinde sıklıkla kullandığımız kimyasal çamaşır suları, solunduğunda sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Konu ile ilgili yapılan birçok araştırmada da çamaşır suyunun özellikle akciğere zarar verdiği ifade ediliyor. Ancak, her ne kadar zararlı olduğu bilinse de temizlik söz konusu olduğunda kullanımdan vazgeçemiyoruz. Peki, bu durumun önüne nasıl geçebilirsiniz? Sizler için derlemiş olduğumuz doğal çamaşır suyu yöntemlerini uygulayarak evinizde pratik bir şekilde çamaşır suyunuzu hazırlayabilirsiniz. Üstelik istediğiniz kokuda!

Giriş Tarihi: 19.09.2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 20:43
4 malzemeli doğal çamaşır suyu! Hem mis gibi kokutuyor hem tertemiz yapıyor…

Hem sağlığınız hem de evin düzeni için temizlik yapmak oldukça önemlidir. Kullanılan çamaşır sularındaki kimyasalların ise sağlık açısından risk oluşturabileceğini biliyoruz. Ancak, bu durumun çözümü oldukça basit. Evinizde hazırlayabileceğiniz çamaşır suları sayesinde evinizi tertemiz yapabilirsiniz.

4 malzemeli doğal çamaşır suyu! Hem mis gibi kokutuyor hem tertemiz yapıyor…

EV TEMİZLİĞİNDE KULLANABİLECEĞİNİZ DOĞAL ÇAMAŞIR SUYU

Malzemeler:

  • Bir kahve fincanı oksijenli su
  • Bir bardak su
  • Bir yemek kaşığı limon suyu
  • 10 damla esansiyel yağ (tercihinize göre, lavanta ve biberiye yağı kullanabilirsiniz.)
  • Bir adet boş ve temiz sprey şişesi
4 malzemeli doğal çamaşır suyu! Hem mis gibi kokutuyor hem tertemiz yapıyor…

Malzemeleri birbiri ile orantılı olacak şekilde azaltıp artırabilirsiniz.

4 malzemeli doğal çamaşır suyu! Hem mis gibi kokutuyor hem tertemiz yapıyor…

Hazırlamış olduğunuz bu çamaşır suyunun kullanım süresi bir aydır. Bu yüzden bir ay içerisinde kullanabileceğiniz kadar hazırlamanız önerilir.

4 malzemeli doğal çamaşır suyu! Hem mis gibi kokutuyor hem tertemiz yapıyor…

Bütün malzemeleri bir kabın içerisine dökün ve güzel bir şekilde karıştırın. Sonrasında ise sprey şişesinin içerisine aktarın.

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