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‘5 dakika daha’ serzenişine son! Sabahları zımba gibi uyanmanıza yardımcı olacak ipuçları…
‘5 dakika daha’ serzenişine son! Sabahları zımba gibi uyanmanıza yardımcı olacak ipuçları…
Uykunu almış bir şekilde sabah güneşini selamlamak, çoğu zaman herkes için kolay olmayabiliyor. Hâlâ uykulu olmak, yataktan kalkmak istememek; kalktıktan sonra ise gün boyu halsiz hissetmek, günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebiliyor. Bu durum sadece bir "geç uyanma" problemi değil, aynı zamanda uyku düzeniyle ilgili daha derin sorunların da habercisi olabilir. İşte sabahları zımba gibi kalkmanı sağlayacak öneriler!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 12:05