Roza Galeri Roza Yaşam Ameliyat sırasında doktorlar bile keşfettiklerine inanamadı! Gözünün arkasından tam 5 tane... "Belgelenen ilk vaka"

Ameliyat sırasında doktorlar bile keşfettiklerine inanamadı! Gözünün arkasından tam 5 tane... "Belgelenen ilk vaka"

Pekin'de bir plastik cerrahi ekibi, operasyon sırasında akıllara durgunluk veren bir keşif yaptı. Yüz simetrisini iyileştirmek için ameliyat masasına yatan 33 yaşındaki kadının sol gözünün arkasında kaybolmuş tam beş kontakt lens bulundu!