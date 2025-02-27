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Ameliyat sırasında doktorlar bile keşfettiklerine inanamadı! Gözünün arkasından tam 5 tane... "Belgelenen ilk vaka"

Pekin'de bir plastik cerrahi ekibi, operasyon sırasında akıllara durgunluk veren bir keşif yaptı. Yüz simetrisini iyileştirmek için ameliyat masasına yatan 33 yaşındaki kadının sol gözünün arkasında kaybolmuş tam beş kontakt lens bulundu!

Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:13
Ameliyat sırasında doktorlar bile keşfettiklerine inanamadı! Gözünün arkasından tam 5 tane... Belgelenen ilk vaka

Hastane kayıtlarında yalnızca "Bayan A" olarak anılan kadın, yüzünün sol tarafındaki atrofi nedeniyle Çin'de bir hastaneye başvurmuştu.

Ameliyat sırasında doktorlar bile keşfettiklerine inanamadı! Gözünün arkasından tam 5 tane... Belgelenen ilk vaka

Yapılan ön muayenede sol göz küresinin hafif çökük olduğu tespit edildi. Doktorlar, deformasyonu gidermek için yağ enjeksiyonu uygulamaya karar verdi.

Ameliyat sırasında doktorlar bile keşfettiklerine inanamadı! Gözünün arkasından tam 5 tane... Belgelenen ilk vaka

Ancak ameliyat sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştılar: Enjekte edilen yağ, hastanın göz çukurunda sıkışıp kalmış tam beş farklı kontakt lensi dışarı itti!

Ameliyat sırasında doktorlar bile keşfettiklerine inanamadı! Gözünün arkasından tam 5 tane... Belgelenen ilk vaka

Doktorların şaşkınlığına rağmen hasta, son birkaç ayda birkaç lensini kaybettiğini kabul etti ancak gözünde sıkışıp kalabileceklerini hiç düşünmemişti.

Ameliyat sırasında doktorlar bile keşfettiklerine inanamadı! Gözünün arkasından tam 5 tane... Belgelenen ilk vaka

Yıllardır lens kullanan A'nın, yüzündeki hemifasiyal atrofi (yüzdeki cildin bozulması) nedeniyle göz küresinin geriye doğru çekildiği ve bu durumun kaybolan lensler için bir cep oluşturduğu anlaşıldı.

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