Roza Galeri Roza Yaşam Araba camındaki buzlanmayı bitiriyor! İkiye kesip sürün, anında etkisiyle şoke ediyor…

Uzmanlar, soğuk havalarda araç camlarında meydana gelen buğu ve buzlanmayı önlemenin en pratik yolunu açıkladı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yol alacağımız zaman aracın camlarını dakikalarca su veya buz çözücü ile buzlanmadan kurtarmak yerine anında etki eden bu doğal malzemeyi vurgulayan uzmanlar, işin en pratik noktasının burada saklı olduğundan bahsetti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.11.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:00
Soğuk havaların kendini göstermeye başlaması ile birlikte, araçların ön camında oluşan buz ve buğu, özellikle sabah saatlerinde sürücüler için uğraşılması zor ve sinir bozucu bir durumdur.

Genellikle bu tür durumlarda ilk akla gelen buz sökücü spreyler veya kazıyıcılar ile sorunu gidermeye çalışmak olsa da, bu yöntem hem dakikalar alır hem de uğraştırır.

Uzmanlara göre, mutfak dolaplarınızda bulunan ve sabah kahvaltılarında sıklıkla tükettiğiniz bir malzeme ile bu sorunu beklenmedik şekilde hızlı ve pratik bir hale getirerek çözebilirsiniz.

DOĞAL NEM GİDERİCİ GÖREVİ GÖRÜYOR

Uzmanlara göre salatalık, içerdiği doğal yağlar sayesinde cam yüzeylerde hidrofobik, yani su itici bir tabaka oluşmasını sağlıyor.

Bu sayede hem ön camdaki donmuş tabakanın çözümlenmesine hem de araç çalıştırıldığında içeride oluşan buğulanmanın önemli ölçüde azalmasına yardımcı oluyor.

Salatalığı araba camlarınıza uygulamak ise oldukça pratik. Yalnızca salatalığın ucunu keserek ön camın üzerine hafifçe sürmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede cam yüzeyinde koruyucu bir bariyer oluşturmuş olacaksınız.


BUĞUYU VE DONU ENGELLİYOR

Uzmanlar, salatalığın bu etkisini açıklarken, "Salatalık doğal yağlar içerir ve cam yüzeyde ince bir koruyucu film oluşturur. Bu film, soğuk havalarda donmayı geciktirir, araç içine geçildiğinde ise camın buğulanmasını büyük ölçüde önler" diyor.

Bu yöntem, hem hızlı hem de pratik olmasıyla son dönemde araç sahipleri arasında giderek artan bir ilgi görüyor.

NASIL UYGULAYABİLİRSİNİZ?

Camın buğulanmasını önlemek için önerilen en basit yöntemlerden biri aracın buğu çözme ayarını açmaktır.

Havanın ön cama yönlendirilmesi ilk kurutma adımını sağlayacaktır ve klimayı çalıştırdıktan sonra araç içindeki nem azalmaya başlayacaktır.

Ancak, içerideki nemin artmaması için havanın dolaşıma alınması ayarını kapalı tutmalısınız.

Ardından mikrofiber bir bezle camı kurulayın ve camınızın temiz ve kuru olduğuna emin olun.

Son aşamada, salatalığın ucunu kesip cam yüzeyine sürün. Bu ince tabaka buğunun oluşmasını engellemiş olur.