Roza Galeri Roza Yaşam Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! “Yüksek yangın riski bulunuyor”

Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! “Yüksek yangın riski bulunuyor”

Evlerde çok pratik ve hayat kurtarıcı gibi görünen uzatma kabloları, yanlış kullanıldığında ciddi bir yangın tehlikesi oluşturabiliyor. Özellikle bazı yüksek güçlü cihazların bu kablolara takılması, beklenmedik elektrik kazalarına ve yangınlara yol açabiliyor. Uzmanlar, her yıl yaşanan birçok ev yangınının kaynağının, yanlış kullanılan uzatma kabloları olduğunu belirtiyor ve dikkat edilmesi gereken kritik uyarılara dikkat çekiyor. İşte, uzatma kablosuna asla takılmaması gereken cihazlar ve güvenli kullanım önerileri…

Giriş Tarihi: 05.10.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:47
Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! Yüksek yangın riski bulunuyor

Uzmanlar, evlerde gizli bir tehlike olduğunu ve insanların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini söylüyor. Çok pratik olmalarına rağmen, uzatma kabloları elektrik kaynaklı yangınların başlıca nedenlerinden biri.

Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! Yüksek yangın riski bulunuyor

Uzatma kabloları, doğru kullanılmadığında oldukça tehlikeli olabilir.

Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! Yüksek yangın riski bulunuyor

Bunun sebebi, birçok kişinin bazı cihazların uzatma kablosuna asla takılmaması gerektiğini bilmemesi. Bu cihazlar, uzatma kabloları için çok güçlüdür ve dikkat edilmezse büyük tehlike yaratabilir.

Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! Yüksek yangın riski bulunuyor

Uzmanlar her yıl birçok ev yangınının, yüksek güçlü cihazların uzatma kablolarına takılması nedeniyle başladığını belirtiyor.

Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! Yüksek yangın riski bulunuyor

Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken üç cihaza gelince; çaydanlık, ısıtıcı ve ekmek kızartma makinesi.

Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! Yüksek yangın riski bulunuyor

Bu üç cihaz çok yüksek miktarda elektrik çeker ve bu çoğu uzatma kablosunun güvenle kaldırabileceğinden çok daha fazlasıdır. Tipik bir çaydanlık yaklaşık 3000 watt, elektrikli ısıtıcılar 3000 watt veya daha fazla ve ekmek kızartma makineleri genellikle 800-1500 watt kullanır.

Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! Yüksek yangın riski bulunuyor

Uzatma kabloları aşırı ısındığında, plastik kılıf eriyebilir ve çevresindeki malzemeleri ateşleyebilir.

Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! Yüksek yangın riski bulunuyor

UZATMA KABLOLARINI SARMAYIN

Uzmanların bir diğer uyarısı da uzatma kablolarının sarılmaması gerektiği. Bu hatanın ısının tek bir noktada yoğunlaşmasına neden olduğunun altını çiziyorlar.

Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! Yüksek yangın riski bulunuyor

Uzman isimler ayrıca, "Satın alacağınız uzatma kablosunun mutlaka güvenlik işaretlerine ve sigortalara sahip olduğundan emin olun. Online pazaryerlerinden alınan işaretsiz kablolar çoğu zaman temel güvenlik özelliklerinden yoksundur ve son derece tehlikelidir" diyor.

Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! Yüksek yangın riski bulunuyor

UZATMA KABLOLARINIZIN DURUMUNU SIK SIK KONTROL EDİN

Yıpranmış kablolar, yanık izleri veya gevşek bağlantılar uyarı işaretleridir. Hasarlı uzatma kablolarını elektrik bandıyla tamir etmeye çalışmadan hemen yenisiyle değiştirmeniz öneriliyor.