Roza Galeri Roza Yaşam Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! “Yüksek yangın riski bulunuyor”

Asla uzatma kablosuna takılmaması gereken üç cihaz! “Yüksek yangın riski bulunuyor”

Evlerde çok pratik ve hayat kurtarıcı gibi görünen uzatma kabloları, yanlış kullanıldığında ciddi bir yangın tehlikesi oluşturabiliyor. Özellikle bazı yüksek güçlü cihazların bu kablolara takılması, beklenmedik elektrik kazalarına ve yangınlara yol açabiliyor. Uzmanlar, her yıl yaşanan birçok ev yangınının kaynağının, yanlış kullanılan uzatma kabloları olduğunu belirtiyor ve dikkat edilmesi gereken kritik uyarılara dikkat çekiyor. İşte, uzatma kablosuna asla takılmaması gereken cihazlar ve güvenli kullanım önerileri…