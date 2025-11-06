Ayak kokusunu kökten çözüyor: Ne sprey ne de kimyasal! Ayakkabınızın içine 3 kaşık...

NASIL UYGULANIR?

Tuzla ayakkabı kokusunu gidermek son derece basit bir yöntem. İhtiyacınız olan tek şey birkaç çay kaşığı kadar sofra tuzu:

-Ayakkabılarınızı kuru ve temiz bir zemine koyun.

-Her birine 2–3 çay kaşığı kadar tuz serpin.

-Tuzu taban boyunca eşit şekilde yayın.

-Ayakkabılarınızı gece boyunca, en az 8 saat kadar bu şekilde bekletin.

-Sabah olduğunda tuzu dökün ve içini fırça yardımıyla temizleyin.

Düzenli olarak haftada birkaç kez uygulandığında, ayakkabılarınızda hem koku hem de nem tamamen yok oluyor. Ayrıca tuz, ayakkabının iç dokusunu da kurutarak mantar oluşumunun önüne geçiyor.