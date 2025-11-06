Roza
Galeri
Roza Yaşam
Ayak kokusunu kökten çözüyor: Ne sprey ne de kimyasal! Ayakkabınızın içine 3 kaşık...
Ayak kokusunu kökten çözüyor: Ne sprey ne de kimyasal! Ayakkabınızın içine 3 kaşık...
Gün boyu kapalı ayakkabılar içinde kalan ayaklar, terleme ve hava almama nedeniyle zamanla rahatsız edici kokulara yol açabiliyor. Özellikle spor ayakkabılar gibi hava geçirmeyen modeller, bu sorunu daha da artırıyor. Ancak son dönemde gündeme gelen doğal bir yöntem, kötü kokulara kalıcı bir çözüm sunuyor. Üstelik kimyasal da içermiyor...
Giriş Tarihi: 06.11.2025 16:05