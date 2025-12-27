Roza
Aynı evdeki sessiz yalnızlık! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Zarar gördüğünüz yerde kalmamalısınız"
İlişkilerde kalmak her zaman sevgi ve güç anlamına gelmiyor. İnsanların çoğu zaman mutlu olmadıkları halde yalnız kalma korkusu, alışkanlıkları, çevre baskısı ya da belirsizlikten çekindikleri için ilişkide kalıyorlar. Kalmak her zaman büyütmüyor, aksine insanı yavaş yavaş tüketiyor; gitmek ise kaçmak değil, kendine karşı dürüst olabilmektir.
Giriş Tarihi: 27.12.2025 10:08