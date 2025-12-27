Aynı evdeki sessiz yalnızlık! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Zarar gördüğünüz yerde kalmamalısınız"

İnsan beyni şunu der: "Acı çekiyorum ama bu acıyı biliyorum, ya gidersem daha kötüsü olursa?" İşte bu yüzden insanlar mutsuz evliliklerde, yıpranmış ilişkilerde, sevginin yerini alışkanlığın aldığı bağlarda kalır. Ama şunu kimse söylemez: Gittiğinde daha kötüsü olma ihtimali kadar, çok daha iyisi olma ihtimali de vardır. Biz hep en kötü senaryoyu düşünmeye şartlanmışız. Hiç "ya iyi olursa?" diye sormuyoruz. Korkuyla kalınan ilişkilerde en sık görülen şeylerden biri de şudur: İnsan partnerini değil, ilişki fikrini sever. "Bir ilişkim var" demeyi sever. "Yalnız değilim" demeyi sever. "Evliyim" demeyi sever. Ama ilişkinin içi boştur. Ve insan içi boş bir ilişkide kendini dolu hissetmeye çalıştıkça daha çok tükenir.



