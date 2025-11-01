Ayrılık acısını atlatmanın en etkili yolu! Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: "Enerjinizi geri kazanmak için..."

Bir ilişkiden çıkarsın ama enerjisinden çıkamazsın. Her şey bitmiştir, konuşmalar, planlar, hatta belki numaralar bile silinmiştir ama biri vardır içerde hâlâ. Sabah uyandığında ilk o gelir aklına, gece yattığında en son o geçer zihninden. Gözün telefona kayar, belki bir bildirim, bir paylaşım, bir ipucu ararsın. "Acaba o da beni düşünüyor mu?" sorusunu artık sormazsın belki ama o sorunun yankısı hala kalbinde dolaşır. İşte bu noktada ilişkiden değil, enerji bağından bahsediyoruz.