Roza
Galeri
Roza Yaşam
Ayrılık acısını atlatmanın en etkili yolu! Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: "Enerjinizi geri kazanmak için..."
Ayrılık acısını atlatmanın en etkili yolu! Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: "Enerjinizi geri kazanmak için..."
Her şey bitti sanırsın; konuşmalar, planlar, hatta numaralar bile silinir. Ama biri hâlâ içindedir. Çünkü bazı ilişkiler kalpte değil, enerjide yaşar. Bitmeyen duygular, bedende ve ruhta görünmez bir bağ olarak varlığını sürdürür. Bu bağı koparmanın yolu unutmak değil, anlamaktır, kendine dönmek, kendi enerjini geri çağırmaktır.
Giriş Tarihi: 01.11.2025 11:03