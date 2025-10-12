Bacağındaki engele rağmen 7 günde 5 altın madalyanın sahibi oldu! Milli para yüzücü Defne Kurt tarihe adını altın harflerle yazdırdı...

- Peki, tekrar yüzebileceğiniz aklına ne zaman geldi?

- Doktorum en iyi fizyoterapinin yüzmek olduğunu söyledi. Öyle arada kendim suya girip yüzüyordum ama hiçbir zaman profesyonellik olarak düşünmedim bu süreçte.Sonra kendi alanıma yöneldim. Down sendromlu, otizmli bireylere Ankara'da gönüllü psikologluk yapıyordum. Bu kadar şey yaşadım ve hepsine sessiz kaldım. Seslenmem gerekiyordu! Kimse beni görmedi. İçten içe "Evet bu kadar zorluk yaşadın ama bir gün bunların hepsi artıya dönecek, devam et" diye kendimi motive ettim. Pes etme noktasına geldiğim zamanlar da oldu. Açık açık konuşacaksak bunlar olabiliyor. En ufak başarı elde ettiğimde "Gerçekten değdi. O kadar zor süreçlerden geçtin. Hem fiziksel hem psikolojik sınandın ama en iyi cevabın sessizlikle yapılan başarı oldu" dedim. Başarılarımla konuşuluyorum. Elinden geldiğince yardım etmeye çalıştılar ama yeterli değildi. Bu yaşadığım zorluklar beni bu hale getirdi. Bu bu kadar zorluk yaşamasaydım, sınanmasaydım şuan bu başarıyı elde edemezdim. Onlar biraz beni kamçıladı. Kimsenin bana inanmaması, beni görmemesi beni hırslandırdı.