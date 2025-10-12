Roza
Bacağındaki engele rağmen 7 günde 5 altın madalyanın sahibi oldu! Milli para yüzücü Defne Kurt tarihe adını altın harflerle yazdırdı...
Milli yüzücü, bir kaza geçiriyor; su içmeyi bırakın nefes alamaz hale geliyor! O gün tatil planını erteleyen doktorun 12 saat süren ameliyatı sonrası hayata tutunuyor. Doktorun "Sen bir mucizesin" dediği paralimpik sporcumuz Defne Kurt, Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 7 günde farklı kategorilerde 5 altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçti "Kazadan sonra hayat bana çok şey öğretti. Hep sınanacaksınız, bu hayatın döngüsü. Sürekli mutlu olamazsın. O zaman mutluluğun anlamı kalmaz!"
Giriş Tarihi: 12.10.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 10:56