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Basit bir böcek ısırığı sandı, burnunu kaybetti! Dehşeti yaşayan kadın uyardı: "Sakın bu belirtiyi es geçmeyin..."

Burnundaki basit bir "noktadan" şikayetçi olan bir kadın, doktora başvurdu. Aldığı teşhis basit "bir örümcek ısırığı" olsa da giderek büyüyen bu "nokta" kadını adeta "yıkan" bir teşhisle sonuçlandı. İşte ayrıntılar..