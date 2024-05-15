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Basit bir böcek ısırığı sandı, burnunu kaybetti! Dehşeti yaşayan kadın uyardı: "Sakın bu belirtiyi es geçmeyin..."
Basit bir böcek ısırığı sandı, burnunu kaybetti! Dehşeti yaşayan kadın uyardı: "Sakın bu belirtiyi es geçmeyin..."
Burnundaki basit bir "noktadan" şikayetçi olan bir kadın, doktora başvurdu. Aldığı teşhis basit "bir örümcek ısırığı" olsa da giderek büyüyen bu "nokta" kadını adeta "yıkan" bir teşhisle sonuçlandı. İşte ayrıntılar..
Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:31