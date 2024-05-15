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Basit bir böcek ısırığı sandı, burnunu kaybetti! Dehşeti yaşayan kadın uyardı: "Sakın bu belirtiyi es geçmeyin..."

Burnundaki basit bir "noktadan" şikayetçi olan bir kadın, doktora başvurdu. Aldığı teşhis basit "bir örümcek ısırığı" olsa da giderek büyüyen bu "nokta" kadını adeta "yıkan" bir teşhisle sonuçlandı. İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:31
Basit bir böcek ısırığı sandı, burnunu kaybetti! Dehşeti yaşayan kadın uyardı: Sakın bu belirtiyi es geçmeyin...

Bir kadın, başlangıçta burnundaki küçük bir noktadan "şikayetçiydi", ancak bu leke giderek büyümeye devam etti.

Basit bir böcek ısırığı sandı, burnunu kaybetti! Dehşeti yaşayan kadın uyardı: Sakın bu belirtiyi es geçmeyin...

Kızı, sosyal medya fenomeni Meghan Peterson, hikayeyi 900.000'den fazla takipçisiyle TikTok'ta paylaştı.

Basit bir böcek ısırığı sandı, burnunu kaybetti! Dehşeti yaşayan kadın uyardı: Sakın bu belirtiyi es geçmeyin...

Meghan, "Annem bir örümcek tarafından ısırıldı ve burnunun yarısı kesildi" dedi. Fakat yaşananlar bundan çok daha fazlasıydı!

Basit bir böcek ısırığı sandı, burnunu kaybetti! Dehşeti yaşayan kadın uyardı: Sakın bu belirtiyi es geçmeyin...

Ailenin yaşadığı ilginç olay, 2020'deki Kovid karantinası sırasında başladı. Meghan'ın annesi, burnunun ucundaki küçük bir noktadan şikayet ederek onu aradı.

Basit bir böcek ısırığı sandı, burnunu kaybetti! Dehşeti yaşayan kadın uyardı: Sakın bu belirtiyi es geçmeyin...

Meghan; yaklaşık bir haftadır noktada değişiklik olmadığını, hatta annesiyle dışarıda yürüyüşe çıkmak için buluştuğumda şoke olduğunu anlattı.

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