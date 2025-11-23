Bazı insanlar neden sağlıklı bir ilişki sürdüremez? Ardında yatan sebep meğer buymuş...

BAĞLANMA TEORİSİ

John Bowlby ve Mary Ainsworth'un bağlanma kuramı der ki: "Bir ilişkide nasıl sevdiğimiz, çocukken nasıl sevildiğimize çok benzer." Yani güvenli bağlanan biri, ilişkide hem yakınlığı hem de özgürlüğü dengede tutar. Ancak kaygılı bağlanan kişiler, "Terk edileceğim" korkusuyla aşırı yapışır; kaçıngan bağlananlar ise "Yakınlaşırsam incinirim" diyerek duygusal mesafeyi korur. Bu iki stil, yetişkinlikte birbirini bulduğunda sağlıksız döngüler ortaya çıkar: "Biri yaklaşır, diğeri kaçar. Biri sorar, diğeri susar. Biri bağlanmak ister, diğeri duvar örer." Sonuç olarak bu döngünün kaynağı bilinçli bir tercih değil; çocukluktan beri öğrenilen bir hayatta kalma stratejisidir.



