Roza
Galeri
Roza Yaşam
Bazı insanlar neden sağlıklı bir ilişki sürdüremez? Ardında yatan sebep meğer buymuş...
Bazı insanlar neden sağlıklı bir ilişki sürdüremez? Ardında yatan sebep meğer buymuş...
İlişkilerin temelini; çocukluk deneyimleri, bağlanma stilleri, savunma mekanizmaları ve bilinç dışı inanç sistemleri oluşturur. Bir ilişkinin sürdürülebilmesi için iki yetişkin gerekir. Eğer bireylerden biri çocukluk travmalarıyla yüzleşiyorsa o ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün değildir
Giriş Tarihi: 23.11.2025 09:35