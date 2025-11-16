Beyni olmadan doğan kadın 20 yaşına girdi! Doktorlar “4 yıl yaşamaz” demişti: “O tam bir savaşçı”

NADİR GÖRÜLEN BİR TIBBİ DURUM

Hydranensefali, her 5.000 ila 10.000 gebelikte bir görülüyor ve nedenleri hâlâ tam olarak bilinmiyor olsa da uzmanlar hastalığın genetik olabileceğini veya gebelikte toksinlere maruz kalma ile ilişkili olabileceğini düşünüyor.