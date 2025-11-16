Roza
Beyni olmadan doğan kadın 20 yaşına girdi! Doktorlar “4 yıl yaşamaz” demişti: “O tam bir savaşçı”
Tıp dünyasını bile şaşkına çeviren olay, ABD'nin Nebraska eyaletinde meydana geldi. Dünyaya geldiğinde beyninin büyük bir bölümü eksik olarak doğan ve doktorların "En fazla 4 yaşına kadar yaşar" dediği hidranensefali hastası Alex Simpson, geçtiğimiz günlerde 20. yaş gününü kutladı.
Giriş Tarihi: 16.11.2025 11:10