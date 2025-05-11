Bilim de söylüyor: Cennet annelerin ayakları altında

HER GEBELİK YAŞLANMAYI ARTIRIYOR

CNN International sitesinde yayınlanan bir haberde şu ifadelere yer verildi: "Kadınlar, Anneler Günü'nde daha az beden eleştirisi ve daha fazla destek bekliyor." Yani doğum ve sonrasıyla ilgili olarak kadınların vücutlarına dil uzatmayın... "Eski formuna dön" baskısı kadınların yükünü daha fazla gereksiz yere artırıyor.

Guardian'daki makalede modern annelerin en büyük sorunlarından birinin "yalnızlık" ya da daha doğru tabir ile "yalnızlık hissinin" olduğu belirtildi. Birleşik Krallık'ta yeni annelerin üçte biri günde 8 saat yalnız kalıyor ve bu durum sosyal becerilerin kaybı ve anksiyete neden olabiliyor.

ABD'de bulunan Columbia Üniversitesi'nin araştırmasına göre her gebelik kadınların biyolojik yaşlanmasına yaklaşık 2.4 ay ile 2.8 ay hızlandırıyor. Bu da aslında kadınların uzun vadede sağlıklarını olumsuz etkileyebiliyor.

The Lancet Dergisi'nde yayınlanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da paylaşılan verilere göre her yıl dünya genelinde 40 milyon kadın doğum sonrası sağlık sorunları yaşıyor. Bel ağrısı, idrar kaçırma gibi fiziksel sorunların yanı sıra çok sayıda ruhsal sorunun da ortaya çıktığı belirlenen araştırmaya göre bu sorunların büyük bir kısmı da teşhis edilip tedavi edilmiyor.

Science Daily'de yayınlanan ve İsveç'te yürütülen bir çalışmaya göre ise doğum sonrası depresyona giren kadınların sonraki 20 yıl içinde kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon riski yüzde 36 daha yüksek oluyor. Anneliğin aslında ne denli zor olduğunu gösteren araştırmalara yer verdik. Ama anne olmak bir yandan da kadınlar için mutluluk demek. Şimdi biraz da pozitif çalışmalara bakalım:

İsveç'teki bir araştırmada anne olmanın uzun yaşamak demek olduğu sonucu ortaya çıktı. 1.5 milyon kişiyi inceleyen Karolinska Enstitüsü'ne göre onca uykusuz gece ve strese rağmen çocuk sahibi olmak hem kadının hem erkeğin ömrünü uzatıyor.