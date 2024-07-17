Roza Galeri Roza Yaşam Bilim dünyasına göre dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! İlk sıradaki ünlü şaşırttı…

Bilim dünyasına göre dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! İlk sıradaki ünlü şaşırttı…

Bir kişinin güzel ve hoş görünmesi bilim insanlarının ilgi odağı haline gelmiştir. Güzellik standartları kültürlere göre farklılık gösterebilir. Plastik Cerrah Dr. Julian De Silva tarafından yapılan bir çalışmaya göre, erkeklerde genel olarak dikkat çekici kabul edilen bazı fiziksel özellikler belirlenmiştir. Dr. De Silva değerlendirmeye almış olduğu erkeklerin yüz hatlarını altın oran kullanarak gözlemlemiştir.

Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 11:14
Bilim dünyasına göre dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! İlk sıradaki ünlü şaşırttı…

Güzellik ya da yakışıklılık kişiden kişiye göre değişebilir. Ancak bilim dünyası bazı ünlülerin yüz hatlarını altın orana göre hesaplayarak en yüksek puan alan kişiyi buldular. İşte en yakışıklı ilk 9 erkeği…

Bilim dünyasına göre dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! İlk sıradaki ünlü şaşırttı…

9 NUMARA: RYAN GOSLİNG - %87,48

The Notebook filmindeki rolü ile tanınan ve sevilen Ryan Gosling, Hollywood dünyasında yakışıklılığı ile göz kamaştıran biridir.

Bilim dünyasına göre dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! İlk sıradaki ünlü şaşırttı…

Üçgen yüz şekli, mavi gözleri ve rahat tavırlarıyla dikkat çeker.

Bilim dünyasına göre dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! İlk sıradaki ünlü şaşırttı…

Altın oran değerlendirmesi yapıldığında ise, özellikle burnu ve çenesi iyi yapıdadır.

Bilim dünyasına göre dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! İlk sıradaki ünlü şaşırttı…

8 NUMARA: IDRIS ELBA - %88,01

Aktör olan Idris Elba, keskin göz hatları, belirgin ve kare çene hatlarına sahiptir.

SON DAKİKA SON DAKİKA