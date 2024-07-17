Bilim dünyasına göre dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! İlk sıradaki ünlü şaşırttı…

Bir kişinin güzel ve hoş görünmesi bilim insanlarının ilgi odağı haline gelmiştir. Güzellik standartları kültürlere göre farklılık gösterebilir. Plastik Cerrah Dr. Julian De Silva tarafından yapılan bir çalışmaya göre, erkeklerde genel olarak dikkat çekici kabul edilen bazı fiziksel özellikler belirlenmiştir. Dr. De Silva değerlendirmeye almış olduğu erkeklerin yüz hatlarını altın oran kullanarak gözlemlemiştir.